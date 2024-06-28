聖暉*、中興大學簽署產學合作 培育工程科技人才

無塵室機電整合廠聖暉*與國立中興大學產學研鏈結中心28日簽署產學合作協議書，由興大校長詹富智與聖暉*董事長特助梁鈞幃代表簽約，雙方共同推動工程科技領域的創新與人才培育發展。

聖暉*為國內知名無塵室與機電工程整合大廠， 1979年成立，總部設在台中市，專注於工程核心本業，致力於提供高端無塵室整合、機電工程、環境工程等專業統包工程服務。近年受惠於AI、5G技術趨勢發展，帶動伺服器、資料中心與半導體相關大廠新增擴建需求，聖暉工程科技營運表現優異，並憑藉其綠色工程技術，積極推動環境永續發展，實踐社會共享價值。

聖暉*董事長梁進利表示，這次的合作案將進一步強化公司在工程領域的技術領先地位，並促進高階主管內部研發與管理能力的提升，回應市場需求和客戶期待。有助於產業轉型技術開發、在職教育訓練、企業實習，推動產學合作之具體實踐，共創企業永續價值。

興大校長詹富智表示，興大產學研鏈結中心作為臺灣頂尖的跨校產學合作平台，擁有豐富的產業資源和學術研究優勢，致力於促進產學合作與技術轉移，產業高階人才培育與產業轉型輔導。此次非常榮幸與聖暉工程科技合作，希望共同為工程科技領域培育新創高階人才。

興大產學研鏈結中心主任張健忠指出，此次合作以工程科技領域的研發技術與應用為重點，進一步促進產業的創新與發展。合作內容包含產學研發專案合作、高階人才培訓以及企業實習等多面向交流，同時協助聖暉工程科技在技術創新與市場拓展上取得更多突破。