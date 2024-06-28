台達電 AI 伺服器電源居領先地位 美系外資調高目標價

台達電（2308）業績隨著AI伺服器電源貢獻度逐步加溫呈現成長態勢，5月合併營收350.78億元，為8個月來高點，月增4.6%，創同期新高，年增2.6%，市場預期，台達電今年來自AI伺服器訂單將可望「好幾倍增長」；美系外資看好台達電受惠伺服器/資料中心的內容及價值成長推動毛利率及投資價值，重申買進評等，目標價由原先360元調高至428元。

台達電是輝達（NVIDIA）重要供應鏈，整合電源、散熱及被動元件三大關鍵零組件，提供全系列AI電源全方位整合方案，為輝達新晶片電源廠大贏家，通吃新推出殺手級AI晶片架構Blackwell系列B100、B200、GB200晶片訂單。

台達電5月合併營收350.78億元，月增4.6%，年增2.6%；累計今年前五月合併營收1,599.13億元，年成長0.8%；法人分析， B100改為水冷方案後，對台達電第4季營收貢獻將大幅提升，預期明年貢獻度將更加明顯。

美系外資表示，台達電在電源（尤其是AI伺服器）領域居領先地位，預估台達電在伺服器/資料中心（DC）領域更廣泛的產品將在未來幾年推動內容價值和利潤成長。

美系外資認為，受惠於人工智慧業務（電源、氣體/液體冷卻、資料中心基礎設施、被動元件）的成長，預估台達電2025~2026年的毛利率將持續成長；另外，AI PC為另一個潛在成長動能，除伺服器/資料中心外，預估從明年開始，人工智慧PC（配備NPU）的採用率將不斷上升，更高的功率瓦數和能耗的電源供應器，將讓台達電更加受惠。

美系外資調高台達電2024~2026年獲利預估，幅度1~7%，主要是反映人工智慧(AI)業務帶來的內容/價值成長和毛利率上升，預估今年至後年每股盈餘預估，分別由13.47元、15.7元、17.24元調高至13.66元、16.45元及18.51元；且重申買進評等，目標價由360元調高至428元。