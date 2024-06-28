聖暉與中興大學合作 培育工程科技人才
無塵室機電整合廠聖暉今天與中興大學產學研鏈結中心簽署產學合作協議，雙方將共同推動工程科技領域的創新與人才培育發展。
聖暉今天發布新聞稿表示，這次與中興大學合作，將進一步強化公司在工程領域的技術，並促進高階主管研發與管理能力提升，回應市場需求和客戶期待。
中興大學校長詹富智說，興大產學研鏈結中心是跨校產學合作平台，致力促進產學合作與技術轉移，培育產業高階人才與輔導產業轉型，這次與聖暉合作，希望共同培育工程科技領域高階人才。
中興大學產學研鏈結中心主任張健忠表示，與聖暉合作以工程科技技術研發與應用為重點，進一步促進產業創新與發展。合作內容包含產學研發專案合作、高階人才培訓以及企業實習等，協助聖暉在技術創新與市場拓展上取得更多突破。
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