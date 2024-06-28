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廣達大將張嘉淵稱「data是水AI是魚」 訓練他們自己釣魚

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達技術長張嘉淵。記者吳康瑋／攝影
廣達技術長張嘉淵。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）技術長張嘉淵近日為APEC企業諮詢委員會（ABAC）年度工作坊DAILY Training Workshop進行主持，身為集團AI大將的他，則將AI形容成「一隻魚」，並比喻「如果data是水，AI是魚，我們希望訓練人們毋須編碼也可以在他們自己的data lake釣魚。」

張嘉淵透露，本次召開的工作坊主要設有「三大目標」包括：第一：展示如何利用本地資料和專業知識應用AI，為勞動力賦能；第二點：聚焦數位健康和智慧農業等智慧應用，推動APEC數位經濟；以及第三點：縮短數位落差，為所有人提供包容性且可近用的AI培訓。

據悉，廣達透過這次的工作坊，由張嘉淵技術長，以及廣達–陽明交大和成大聯合AI研究中心主任林一平教授一同教授與會者，逐一了解廣達自研的「人工智慧研究雲運算整合平台」（QOCA®air）以無程式碼和低程式碼（no-code and low-code）的能力著稱，使用者毋須編碼即可創建智慧應用程式。

廣達專案經理周文琦以影片介紹QOCA®air平台，專為無編碼背景的各領域專業人士設計，使初學者能夠高效地建構AI模型、確保資料安全，並支持工程師進行模型調整。而後陽明交大教授陳文亮介紹如何使用由廣達支援的物聯網和AI實現智慧農業，利用感測器和物聯網蒐集並整合環境參數，再以AI建立模型提供預測和農業管理解決方案。

此次工作坊的實際操作由廣達–陽明交大和成大聯合AI研究中心研究員團隊帶領學員操作QOCA®air。研究員利用心臟病的結構化資料（structured data）並以決策樹（decision tree）和隨機森林（random forest）演算法為例，介紹如何從資料預處理、模型建構到訓練，建立出預測罹患心臟病機率的AI模型。

據悉，QOCA®air也支援自動機器學習（automated machine learning），能夠自動找出最佳的預測模型。研究員接著利用肺部X光片影像，以VGG16深度學習模型建立出預測肺部不透明區域（lung opacity）之模型，協助醫生快速且精準地檢測肺部異常。

廣達技術長張嘉淵。ABAC／提供
廣達技術長張嘉淵。ABAC／提供

AI 廣達 農業

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