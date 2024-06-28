快訊

日圓狂貶究竟觸底了沒？ 匯率想回升恐得美國說了算

博愛座爭議落幕？衛福部預告修法改稱優先席、放寬適用對象

Apple Watch 10「歷代螢幕史上最大」 渲染圖曝光增加3大變化

電競世界盃登場 eSports 投資跟著嗨

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
全球遊戲電競產業市場規模預估(資料來源：Statista，第一金投信整理)
全球遊戲電競產業市場規模預估(資料來源：Statista，第一金投信整理)

暑假來到，每年暑假是遊戲產業的旺季，今年的電競世界盃也將從7月4日開始，於沙烏地阿拉伯登場，一路競賽至8月下旬，今年的賽事集結19項電競遊戲，總獎金共將近新台幣20億元，成為史上獎金池最高的電競賽事，第一金全球eSports電競基金經理人劉郁伶表示，在遊戲賽事火熱登場的同時，遊戲產業所衍的龐大商機包括：結合動漫、玩具題材，放大消費價值；電影與音樂授權、主題樂園等挹注廠商營收，可望持續推升eSports電競概念股投資行情。

根據Statista的統計，全球遊戲電競市場規模持續成長，預估今年可達2,800億美元，未來三年年複合成長率近9%，2027年規模上看約3,600億美元。劉郁伶說明，遊戲市場占整體數位媒體娛樂比重達50%，隨著新形態娛樂模式興起，包括串流影音、短影音等加入，市場競爭激烈，為提升玩家黏著度，提升遊戲創作內容，營運模式與技術優化等，為產業帶來新的成長動能。

5G網速優化，雲端佈建成為科技產業的必備環境，劉郁伶指出，雲端發展趨勢下遊戲產業也出現新的營運模型，像是雲端遊戲、串流平台訂閱模型等，同時帶來新平台訂戶與收費來源，帶動遊戲商、平台商的雙贏；AI生成技術在遊戲產業的應用，解決人力成本問題，同時也提升行銷廣告效益，提升遊戲產業利多。

遊戲產業到底投資哪些產業？劉郁伶強調，如同所有科技產業的成長關鍵，基礎設備與技術發展需求結合AI運用等，也帶動遊戲電競市場於半導體及軟體的布建；此外，遊戲產業也重視創新性、流行趨勢等，因此，新遊戲上線時程明確，同時打造社群、雲端整合的遊戲開發商、營運與平台業者，也成為投資焦點；此外，結合IP運用，像是去年以來相當火熱的任天堂、瑪利歐等，結合真人版電影、主題樂園等，IP授權、元宇宙等衍生商機也受矚目。

不只AI，遊戲電競股也有好表現！劉郁伶說明，AI效應發燒，遊戲電競指數表現也受惠，Bloomberg數據統計，過去五年電競指數與美股大盤相較，報酬風險比達0.95明顯高出標普500指數的0.6，電競指數年化報酬率約20%也優於標普500的12.6%；其次，與科技股為主的那斯達克相比也是明顯勝出；美股維持多頭架構，料將持續挹注遊戲類股投資動能。受惠景氣與消費復甦動能，電競遊戲產業持續成長趨勢，在迎接夏日遊戲旺季的同時，第一金投信提醒玩家們或積極投資者，也能以定期定額方式持續參與電競科技產業的投資機會。

雲端 電競

延伸閱讀

雲林電競派對結合在地布袋戲暑假登場 首度打造銀髮戰隊

中國電競顯示器第1季出貨 年增44%創單季新高

北京最大電競中心建成 將在朝陽公園亮相

朝陽公園煥新升級 北京最大電競中心將亮相

相關新聞

與黃仁勳同穿93號！梁見後現身替巨人隊開球 全場歡呼

繼輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳之後，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）創辦人、總裁暨執行長梁見後...

廣達 AI 大將張嘉淵五度代表 ABAC 大展集團超強 AI 模型

代工大廠廣達（2382）近年憑藉自身強大的技術實力，成功卡位輝達（NVIDIA) 供應鏈，而技術長張嘉淵作為內部AI發展...

童子賢籲重議2025廢核：台積電、電動車用電增百億度

和碩（4938）集團董事長童子賢倡議能源「黃金比例」，即30%綠能、30%核能，隨台積電（2330）5座晶圓廠將陸續量產...

廣達大將張嘉淵稱「data是水AI是魚」 訓練他們自己釣魚

代工大廠廣達（2382）技術長張嘉淵近日為APEC企業諮詢委員會（ABAC）年度工作坊DAILY Training Wo...

童子賢：勿迷戀綠電尖峰數據 做 AI 靠光電需后羿不射日

和碩（4938）董事長童子賢指出，台灣不能完全倚賴綠電，綠電占比30%，太陽能板需覆蓋三個「台北市」，若全風力供電需海域...

夏普翻新局…深化與鴻海合作 劉揚偉當會長

鴻海轉投資夏普（SHARP）昨（27）日召開股東會和董事會，通過由鴻海董事長劉揚偉兼任夏普會長一職，鴻海集團將深化與夏普...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。