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與黃仁勳同穿93號！梁見後現身替巨人隊開球 全場歡呼

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
美超微總裁暨執行長梁見後。美超微／提供
美超微總裁暨執行長梁見後。美超微／提供

繼輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳之後，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）創辦人、總裁暨執行長梁見後28日（美西時間27日）也現身站上大聯盟球場開球，據悉，梁見後此次特地穿著號球衣，並頭戴美超微球帽，現身為巨人隊開球，也為美超微創辦年歡慶。

對此，美超微也指出，公司的執行官兼創始人查理斯·梁（Charles Liang）今天有幸在巨人隊的比賽中投出了第一球。無論是在場上還是場下，Supermicro 都繼續憑藉其創新解決方案脫穎而出，這些解決方案正在重塑IT格局並加速各行各業的AI、雲和邊緣基礎設施開發，這是非常了不起的事。

事實上，黃仁勳於今年5月25日在奧克蘭替美國職棒奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」開球，隨後就在26日晚間抵達台北。黃仁勳並在6月2日舉行AI生態系統發展的主題演講，並在台灣掀起軒然大波，而當時黃仁勳就是穿著93號球衣，因此這次梁見後也著同款號碼，也特別引發關注。

美超微總裁暨執行長梁見後。美超微／提供
美超微總裁暨執行長梁見後。美超微／提供
美超微總裁暨執行長梁見後。美超微／提供
美超微總裁暨執行長梁見後。美超微／提供

巨人 超微 黃仁勳

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