與黃仁勳同穿93號！梁見後現身替巨人隊開球 全場歡呼

繼輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳之後，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）創辦人、總裁暨執行長梁見後28日（美西時間27日）也現身站上大聯盟球場開球，據悉，梁見後此次特地穿著號球衣，並頭戴美超微球帽，現身為巨人隊開球，也為美超微創辦年歡慶。

對此，美超微也指出，公司的執行官兼創始人查理斯·梁（Charles Liang）今天有幸在巨人隊的比賽中投出了第一球。無論是在場上還是場下，Supermicro 都繼續憑藉其創新解決方案脫穎而出，這些解決方案正在重塑IT格局並加速各行各業的AI、雲和邊緣基礎設施開發，這是非常了不起的事。