童子賢：台積電、電動車用電增百億度 籲重議2025廢核

和碩（4938）集團董事長童子賢倡議能源「黃金比例」，即30%綠能、30%核能，隨台積電（2330）5座晶圓廠將陸續量產，電動車將取代燃油車，AI算力中心紛紛登台，他直言台灣唯有電力又便宜又好用、人才努力，結合生態系統才能延續競爭力，台灣減碳悲觀3因素：官員淪為政治防衛、應付、自我陶醉。

童子賢27日應邀出席第七屆「台灣大未來國際高峰會」以「AI新革命，翻轉新思維」為題發表專題演講，他今年受總統府邀請擔任國家氣候變遷對策委員會副召集人，更使他的能源政策建議備受外界關注。

童子賢表示，他所倡議的能源黃金比例30%綠能、30%核能，也就是台灣有60%電力為零碳，其實是經過十幾個方案去模擬計算，才找出能解決台灣電力基載需求及2030年減碳42%目標的解方，他建議應參考瑞士的能源政策，瑞士50%為核電。

他表示，台灣深夜用電是日間用電高峰的60~70%，綠電是間歇性電力，無法負擔基載任務，大型電池儲能只能做電網調度，儲能成本昂貴，會讓電價上漲2~3元，2025年若想要廢核，2050年又要淨零碳排，基載電力由誰供應？他直言過度追求廢核，應慎思是太理想化還是破壞環境？

他提醒台灣不要對被封為AI中心而飄飄然，官員更不能自我陶醉減碳成績，台灣在COP28組織公布的碳排成績全球倒數第七名，他的建議就是希望解決台灣碳排成績掛車尾的問題，而社會氛圍不應「只能講最樂觀，不准去聊悲觀的因素。」台灣當前減碳的悲觀因素，就是官員淪為政治攻防、應付、自我陶醉。

他自謙他只是「草民」，能源政策並非由他決策，但他把想到的辦法提供給大家，總統會許可他繼續研究減碳議題，允許他談能源看法，肯定也是認同政策應該要全盤思考。

台積電目前一年用電量224億度電（2022年永續報告書揭露），占台灣用電量8%，而兩奈米廠未來兩年要兌現，在寶山有4座、 高雄有3座先進製程工廠，每一座的投資在250億到280億美元，可以讓臺灣保有3～5年先進製程遙遙領先美國、韓國、日本競爭對手。

他推算，台積電新製程晶圓廠未來3年內會增加100億度用電量，若台灣總用電現在是2821.4億度電，未來緩步成長至3000億度電，以此推算，台積電新製程約額外增加台灣耗電量百分之3左右，換言之，台積電用電量占比會從8%提升至11%。

另外，台灣目前有850萬輛汽車在使用中，2035年政策將停產停售燃油車，假設到2030年有一半車改為電動車，則預估會新增50~100億度電需求，這還不包含未來科技巨頭紛紛在台設立AI算力中心，光是台積電新廠跟電動車需求，在5~10年內就將增加150~200億度電力，加上台灣每年用電量穩定成長1～1.5%，未來5～10年內台灣用電量就將成長10%以上。

童子賢表示，能源是國家的大議題，兩年前核二要停役時他就有點憂慮臺灣的碳排問題，現在核三要被停下來，他敦請有權利決策的立法院及行政院袞袞諸公再重新思考一下，因為完全依賴綠能不可行，綠電有間歇性特性，應該隨時檢查臺灣的產業條件、臺灣的人才條件跟臺灣的電力基礎建設條件，是否成為妨礙下一步發展跟進步的關卡？

童子賢日前提到台灣不要認為自己是AI中心而感到飄飄然，他表示，此語是期望不要對能源太樂觀，如果能源弄不來，運算中心就不會來台灣，也不會有最先進的製程，短期台積電非常努力的幫臺灣創造優勢，但若不強化該優勢，反而「弄很多條件卡卡的挪來挪去」，有一天可能優勢就不見了。

他表示，台灣的飄飄然沒有替台積電繼續把後面的優勢持續布局下去，其實很多大國也想要把台灣的優勢拿走，台灣唯有擁有又便宜又好用的電力、人才努力，結合生態系統才能延續競爭力。