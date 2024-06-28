中華電躋身500大永續企業

國際知名新聞媒體《TIME》時代雜誌於美國時間6月25日公布「2024年全球500大永續企業」評選結果，中華電信（2412）於全球5,200家受評企業中脫穎而出，榮獲2024年全球500大永續企業榜，且其永續發展成果獲選為TOP 2%永續企業，勇奪亞太地區電信業第一名。

中華電信永續治理成效卓越，永續理念及作為接軌國際標竿，受到國際權威媒體高度認同及肯定。

「2024年全球500大永續企業」評選指標包括國際專業永續評比機構評分、永續資訊透明度、國際永續標準對接度、女性高階主管占比、性別平權、友善職場環境、淨零減碳作為等逾20項指標；評選範圍涵蓋全球超過30個國家、21個產業、5,200家企業，最終選出最佳永續績效之500家企業。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信積極投入ESG各項作為，成績斐然，有目共睹，不僅是全球電信業首家連續三年TCFD榮獲最高等級成績者，去年底蟬聯入選DJSI道瓊永續世界指數、名列全球電信業第一，今年更是獲得國際永續評比機構S&P Global標普全球ESG分數Top 5%企業的殊榮，並獲國際著名財經雜誌 FinanceAsia頒發台灣「最佳ESG承諾」銀獎，為台灣電信業最佳，都彰顯出中華電信卓越的ESG治理深獲國際肯定。

郭水義強調，面對氣候變遷議題，中華電信透過科技減碳及使用再生能源雙軸策略並進，具體將永續低碳目標落實到日常營運中。2023年公司營收成長5.7%，但碳排放卻下降14%，公司用數據證明企業發展與環境永續可併行並達成雙贏。

另外，中華電信積極響應政府推動保護生態環境多樣性的政策目標，除已於去年率先承諾2030年達成生物多樣性的淨正向影響（NPI）與實現無淨毀林（NND）目標，今年積極推動於營運據點實施「其他有效地區保育措施」（OECM），並將出版「自然相關財務揭露」（TNFD）報告書，全面為守護生物多樣性努力。