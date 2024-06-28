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台灣大超額頻寬 下周將繳回

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導
台灣大申請延後繳回頻寬二度被駁回
台灣大申請延後繳回頻寬二度被駁回

國家通訊傳播委員會（NCC）昨（27）日二度駁回台灣大哥大（3045）申請，不得展延在合併案中限期繳回超額頻寬的附款履行期限。NCC表示，台灣大可以選擇繳回超額頻寬、或是轉讓給其他業者，或與其他業者交換。但據了解，因同業無法交換或接收頻寬，台灣大恐面臨7月1日後得繳回超額頻寬的狀況。

台灣大表示，將持續和主管機關NCC及數位發展部溝通，努力到最後一刻。

業界人士指出，台灣大合併台灣之星後，承接900MHz頻率部分的10MHz頻寬，此頻率主要是台灣之星用戶使用，停用可能影響用戶的上網狀況。

台灣大與台灣之星合併，台灣大因此在1GHz以下頻段總頻寬超過10MHz，NCC在2024年以附附款方式，要求今年6月30日前必須繳回超額頻寬，台灣大提出行政救濟。NCC表示，行政救濟不影響台灣大繳回頻寬期限，要求其在6月30日依法處置。5月中旬NCC已經以台灣大不符行政程序法相關規定，駁回一次展延期限申請。

台灣大先前針對超額頻寬的部分強調，現在有百萬台灣之星用戶在使用，NCC收回頻寬影響用戶權益。但NCC表示，台灣大合併台灣之星，就應妥適保護用戶上網、通訊的權益。NCC指出，台灣大提出的說明，與先前提出的差不多，因此仍以同樣理由駁回台灣大延後繳回頻寬的申請。

遠傳合併亞太電信也出現超額頻寬。遠傳在3GHz以下頻段超過13MHz、6GHz以下頻段超過3MHz、24GHz以上頻段超過160MHz，遠傳已經依規定繳回頻寬。

台灣大認為，NCC的附款違反行政程序法，要求無償繳回頻寬造成損失，向台北高等法院對NCC提起行政訴訟。並提出三項訴求，包括保留超額頻寬，若要繳回也希望NCC返還頻譜殘值，爭取延後繳回頻譜。

NCC先前表示，根據法規，如果台灣大到期未繳回頻寬，得連續行政處分罰鍰、每次怠金30萬元，7月1日後持有超頻頻寬若還發射訊號，依照無線電頻率管理辦法，罰鍰最高達500萬元。

NCC 台灣之星 台灣大哥大

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