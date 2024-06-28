美光上季放閃本季有雜音 PC、智慧機需求不如預期

記憶體晶片大廠美光（Micron）上季銷售和獲利優於預期，但因本季（截至8月底的年度第4季）營收預估未能如市場預期，導致27日股價早盤重挫6%，恐不利記憶體台廠表現。

先前市場看好美光受惠於AI驅動需求，但美光顯然仍受個人電腦和智慧手機等傳統市場需求低迷的拖累。

美光在美股26日盤後公布，本季銷售將在74億至78億美元間，分析師預估的均值為75.8億美元，但有些人預測會超過80億美元。剔除特定項目後的EPS約1.08美元，市場預估為1.02美元。

儘管AI運算熱潮令美光受到提振，但個人電腦（PC）和智慧手機等傳統市場的需求仍然低迷。美光的展望顯示，這些領域從去年遭遇歷史性下滑後，恢復速度不如一些人期待。

Running Point Capital投資長舒曼（Michael Schulman）說：「美光基本上符合預期的預測，如果是兩、三個月前，可能已經足夠優秀，但卻不足以滿足當前的殷切期盼，尤其是在股價今年來大漲67%之後。」

Creative Strategies分析師巴加林（Ben Bajarin）表示，股價的震盪主要是財測不如預期。

美光是少數幾家供應最先進AI系統使用高頻寬記體晶片（HBM）的廠商之一，能抓住AI運用蓬勃發展為記憶體產業帶來的機會。該公司說，2024和2025年的HBM晶片已經「售罄」，這種晶片就是輝達（Nvidia）設計AI處理器所採用的晶片。

在止於5月30日的年度第3季，美光營收大增82%至68.1億美元，剔除特定項目後的每股盈餘是0.62美元，相較下，根據LSEG，市場預期營收66.7億美元，每股盈餘0.5美元 。

美光表示，PC銷量在2024年仍將維持較低的個位數增長，智慧手機銷量的成長幅度將是低至中個位數，而在2025年，AI功能有助刺激手機和個人電腦的需求。

美光業務長薩達納（Sumit Sadana）表示，2024年將標誌晶片行業的反彈，2025年則可締造創紀錄的銷售水準。AI將推動對昂貴晶片的需求，這種晶片更難製造，並將占用很大一部分的生產資源， 應該會降低未來庫存過剩的風險。