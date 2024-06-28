台積電兩增資案投審會放行 共逾百億美元

經濟部投審會昨（27）日通過台積電（2330）兩項增資案，分別以52.6億美元（約新台幣1,712億元）增資日本熊本二廠、50億美元（約新台幣1,627.7億元）增資亞利桑那州第二期廠。

投審司表示，台積電為因應當地客戶需求成長、強化與客戶間策略關係等，台積電第一件申請案是以52.6億美元增資日本JAPAN ADVANCED SEMICONDUCTOR MANUFACTURING, INC.，用以新建12吋晶圓廠，亦即熊本二廠，預計生產6/7奈米、12/16奈米及40奈米製程技術之產品。

台積電獲通過的第二案是申請以50億美元，增資美國TSMC ARIZONA CORPORATION，用以建置12吋晶圓廠，即亞利桑那州第二期廠，預計生產2奈米及3奈米製程技術之產品。

投審會昨日通過第三案是華新麗華以1.6億美元（約新台幣52億元）增資新加坡WALSIN SINGAPORE PTE. LTD.，從事經營投資控股業務。第四案則是通過光寶科技以8,938.9萬美元（約新台幣29億元）投資日本COSEL CO., LTD.。