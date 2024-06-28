樺漢、廣宇推動合作 助力夏普轉型

鴻海（2317）董事長劉揚偉兼任夏普會長，傾集團之力協助夏普進行改革與轉型，事實上，鴻海集團旗下的工業電腦大廠樺漢，以及線束廠廣宇等，也推動與夏普的合作，為夏普的轉型增添助力。

樺漢日前宣布與夏普簽訂戰略合作備忘錄（MOU），攜手合作開拓海外市場，整合雙方在產品技術、品牌通路、地域性銷售服務、客戶資源等，並優先鎖定聚焦在包括台灣、日本、東南亞等亞太地區市場，齊步搶攻智慧零售、新能源、智慧建築領域之IT/OT Service、ESG、AIoT市場龐大商機。

樺漢與夏普將先針對智慧零售產業市場深化展開，提供POS系統、智慧標籤、數位雙生、數位廣告、食安監測等技術融合，為消費者實現無縫的購物體驗。

樺漢總經理蔡能吉表示，樺漢結合夏普品牌及區域銷售服務，可提高產品與方案上市的時效和營收獲利。

至於廣宇之前與夏普在線束、PCB與光學元件等就有合作，同時也代銷夏普面板與光電零組件，隨著劉揚偉任夏普會長，兩家公司是否進一步合作，值得關注。