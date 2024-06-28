聯發科傳打入三星旗艦機鏈 成下一代 Galaxy S25主晶片供應商之一

韓國媒體傳出，全球手機晶片龍頭聯發科（2454）的產品有機會打入三星Galaxy S25供應鏈，成為下一代旗艦手機的主晶片供應商之一。由於三星S系列手機過往雙軌進行，採用自製Exynos晶片與高通驍龍晶片。對於上述消息，聯發科不予評論。

韓媒The Financial News報導，三星的S25手機將不只採用高通的驍龍8 Gen 4晶片和三星自家的Exynos 2500晶片，可能會在部分地區採用聯發科的天璣晶片，外界推估是聯發科尚未發表的天璣9400晶片。如果成真，將形成S25同時有Exynos 2500、驍龍8 Gen 4、天璣9400晶片版本的局面。

市場認為，這項傳聞並非全然沒有道理。高通的驍龍 8 Gen 4晶片價格預料將比前一代高出30%，目前的8 Gen 3晶片據傳成本約為每組190-200美元，但8 Gen 4可能要價260美元。三星考慮納入聯發科，或至少藉此做為與高通談判價格的工具，也並非沒有可能。

原本市場傳出S25可能全部採用高通預計10月發表的新一代驍龍 8 Gen 4晶片。陸系分析師表示，三星還在努力3奈米製程。三星的Exynos 2500晶片目前良率約為40%，要達到60%才能開始量產，三星仍致力於在8月前達標。

高通近年都會發表新的旗艦手機晶片，並為三星頂級手機發表特製版本。以三星目前的S24系列來說，包括S24 Ultra，以及部分地區推出的S24 Plus與S24，都是採用高通專為Galaxy設計的驍龍8 Gen 3晶片，並標榜導入了先進AI功能。

三星與高通之間有緊密的合作關係，高通有部分晶片的代工訂單交由三星晶圓代工部門負責，而三星手機晶片也有部分是採用高通的主晶片，雙方互為客戶。聯發科如果成功藉天璣9400打入三星手機供應鏈，對聯發科是重要的里程碑。

部分外電也提到，未來三星S25 Ultra，應該會像前一代產品一樣，不論在哪個地區發售，都會搭載高通的驍龍晶片，而S25在美國市場銷售可能也會由高通獨霸拿下。不過，S25若干產品如果是在歐洲、印度或南韓市場推出，不排除可能混用三星自製與聯發科的晶片。