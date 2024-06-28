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聯發科新晶片Q4亮相 功能大進化

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
聯發科。圖/聯發科提供
聯發科。圖/聯發科提供

韓媒點名聯發科（2454）的下一代旗艦晶片天璣9400可能列為三星旗艦手機的搭載晶片選項之一，讓這款新品未上市先轟動，得到市場更多關注。聯發科執行長蔡力行先前指出，新晶片將於今年第4季亮相，表現當然會超越天璣9300，而且「超越很多」，絕對有信心是手機產品另一個高峰。

目前聯發科的天璣系列產品中，除了旗艦晶片天璣9300，還有中高階晶片天璣8300、天璣8300 Ultra，以及改版的天璣9300＋，還有天璣7300／7300X等。

在AI手機浪潮中，聯發科強打生成式AI功能，更在今年世界行動通訊大會（MWC 2024）展示一系列即時生成文字與影像的技術實力，外界預期接下來的天璣9400當中，AI功能進一步強化應該會是賣點之一。

上述天璣系列晶片的客戶群包括vivo、OPPO、Redmi、iQOO、POCO等，未來三星會不會也成為聯發科手機晶片客戶群之一，業界與投資市場可能會密切觀察。

晶片 聯發科

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