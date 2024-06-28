輝達：兩招解決產能吃緊 Blackwell 晶片是「史上最成功產品」

輝達（NVIDIA）在美國時間26日舉行股東會，執行長黃仁勳表示，即使其他業者產品價格較低，但若把運作的性能和成本也納入考量，採用輝達的晶片更具經濟效益。他更強調3月推出的最新Blackwell架構晶片是「史上最成功產品」，台廠也看好GB200系列產品年底出貨，帶動營收。

而被問到如何處理產能吃緊問題時，黃仁勳提到，將可能以長期供應協議，或為製造產能預先付款，來確保滿足客戶需求。

輝達2024股東會重點

隨著GPU缺料情況緩解，伺服器代工廠鴻海、廣達、緯穎及英業達搭載Blackwell架構的「地表最強AI晶片」GB200伺服器，將從9月起陸續量產，助威輝達新平台出貨動能。輝達AI伺服器「DGX GB200」下半年開始量產，目前初估明年量體將達4萬台，其中鴻海、廣達分別為NVL72及NVL36兩大機櫃主力供貨廠，Blackwell架構新平台大量出貨，將為兩大代工廠營運挹注強勁成長動能。

黃仁勳強調，Blackwell將被「每一家主要雲端服務提供商、伺服器業者和領導型AI企業所採用」，包括亞馬遜、Google、Meta、微軟、ChatGPT開發商OpenAI、特斯拉和馬斯克的新創公司xAI。他強調在這波AI熱潮中，輝達擁有的成長機會，「下一波AI浪潮將讓50兆美元的重工業自動化」，輝達將從中受惠。他也提到隨著主權AI的需求增加，輝達也完成產品布局。

黃仁勳也說，公司的整體策略是維持在市場的地位，尋求為AI創造如工業機器人等新市場，同時要與電腦製造商和雲端服務等業者合作，以達成目標。

當前傳統晶片公司和新創公司都在推出產品挑戰輝達在AI晶片市場超過80%市占的地位，黃仁勳不直接點名競爭對手，表示公司的整體策略是維持其地位。他說，輝達已經從先前聚焦遊戲的公司轉變為一家聚焦資料中心的公司。該公司尋求為AI創造新市場，例如工業機器人領域，同時計劃與眾家電腦製造商和雲端服務業者合作來達成目標。

輝達股東對公司的表現感到滿意，同時通過一項對高階經理人薪酬進行的不具約束力投票（say on pay），根據輝達年度文件，黃仁勳在2024會計年度將可獲得約3,400萬美元（近新台幣11億元）薪酬，較前年度增加60%。



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