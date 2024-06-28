夏普翻新局…深化與鴻海合作 劉揚偉當會長

鴻海（2317）轉投資夏普（SHARP）昨（27）日召開股東會和董事會，通過由鴻海董事長劉揚偉兼任夏普會長一職，鴻海集團將深化與夏普的合作，全力協助夏普進行轉型與改革。先前夏普的大阪堺工廠宣布轉型成為人工智慧（AI）資料中心，日本兩大電信營運商KDDI與軟體銀行都已是客戶。

夏普新的董事會成員中，九名董事有六名為獨立外部董事，旨在加強公司治理。供應鏈人士表示，劉揚偉雖出任夏普會長，不過夏普是社長制，重要決策還是由副社長勝任的夏普社長兼執行長沖津雅浩決定。劉揚偉強化鴻海與夏普的合作，加速協助夏普中長期成長，要提升關鍵零組件業績與品牌事業，加速推動堺工廠轉型為AI資料中心。

夏普股東會

鴻海將協助夏普中期營運目標，包括設備業務輕資產化、加速進入新產業，以及創造品牌業務等三大方向發展。首先是輕資產，因先前顯示器元件部門的重資產（夏普堺工廠）造成嚴重虧損，在堺工廠宣布停止生產後，鴻海與夏普將得以擺脫認列虧損的陰霾。

夏普未來要引進新的產業，且是具有爆發力的成長產業，先前堺工廠已經宣布轉型成為人工智慧（AI）資料中心，而且日本兩大電信營運商KDDI與軟體銀行，先後宣布將進駐堺工廠，設立AI資料中心。

據了解，目前已有其他日本企業洽商進駐，讓堺工廠轉身為當紅的AI算力重心。

劉揚偉表示，AI資料中心是高耗電、高耗能的設施，堺工廠轉型有兩大優勢，因為當初在做面板廠時，簽了電力供應合約，現在可穩定供電是第一個優勢；第二個優勢就是因為具備散熱的冷卻技術，適合發展高算力的AI資料中心。

第三是創造品牌業務，劉揚偉之前表示，鴻海一直積極推動三大產業和三大核心技術的3+3策略，夏普擁有人、車、家、辦公室等智慧產品，夏普的產品將會配合鴻海的策略，把握AI科技革命的新機遇。

劉揚偉先前已表示，鴻海在世界各地的經營均以當地幹部為主，在夏普也是讓當地幹部發揮能力，鴻海重視的是創造一個可以發揮員工長處的環境。