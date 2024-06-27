考量人身安全…NCC通過「電信管制器材」草案 新增海上倖存者定位裝置

NCC今天審議通過「應經核准之電信管制射頻器材」修正草案，考量民眾海上人身安全，新增海上倖存者定位裝置（MSLD）作為電信管制射頻器材，海上工作者、民眾海上觀光遊憩都能使用，萬一落水時，MSLD設備有助於定位搜救。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議通過「應經核准之電信管制射頻器材」修正草案及「電信管制射頻器材製造輸入及申報作業管理辦法」修正草案，對外預告20天。

NCC官員說明，海上倖存者定位裝置算是比較新的科技產品，這類設備過去沒在市面上流通，隨著技術愈加成熟，這次開放後新增技術規範，廠商未來可以針對這類器材去申請型式認證，通過後就可以對外販售，盼提升民眾海上活動安全。

NCC官員指出，MSLD這類裝置可掛在離岸風電產業的海上工作者、海上觀光遊憩民眾身上，實際大小比長方形便當再小一點，相對輕巧，萬一民眾不幸落水，MSLD具備定位功能，附近船隻可以收到訊號前往救援。這類射頻器材發射功率小、非持續性發射，評估干擾合法通訊機率極低，因此列為管制強度較弱的第二級電信管制射頻器材。

NCC這次也新增救災人員用的專用代碼，希望簡化救災用的電信管制射頻器材通關程序。NCC說，國際救援隊來台灣進行天災救援，通常也會攜帶救災用的電信管制器材入境，考量救災具備時效性，新增救災人員用的專用代碼，簡化通關流程，以利迅速展開救援。

NCC透過新聞稿說明，考量維護關鍵基礎設施的安全，這次增訂限制行動通訊或限制遙控無人機的無線發射、收發設備（如干擾槍、遮蔽器）。這類設備將列為管制強度較強的第一級電信管制射頻器材，進口這類設備須依第一級電信管制射頻器材的進口規定辦理。

舉例來說，部分機關需要透過干擾槍，阻絕遙控無人機違規飛航行為，讓無人機無法繼續飛行，或者有機關為了執行公務，也有使用限制行動通訊器材的需求，像是使用遮蔽器可以在闈場限制通訊。