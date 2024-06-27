國科會通過科學園區投增資案 總額近88億元

國科會科學園區審議會第17次會議今天召開，通過9件投資案，投資總額新台幣22.98億元，有公開的8案中，金額最高者為聯亞藥新竹生醫園區分公司的4.5億元，此外尚有8件增資案，合計增資約64.87億元。

國科會指出，康誠生醫股份有限公司投資0.8億元，設立於新竹科學園區生醫園區，主要產品為「AI拉曼微生物檢測系統」。此案為園區事業炳碩生醫股份有限公司為落實集團專業分工，將其AI拉曼微生物檢測系統相關營業分割設立的子公司。

聯亞藥業股份有限公司新竹生醫園區分公司，投資4.5億元進駐竹科生醫園區，主要研發生物相似藥、新複方新藥、改良型新藥，並提供藥物委託開發製造服務。

國科會指出，本次聯亞藥入區，將以自身大分子生物藥研發能量為基礎，另也將投入小分子藥品技術發展，針對不同產品領域，規劃開發紅血球生成素、愛滋病治療藥等新藥產品；入區後將持續投入新藥技術研發，推動藥品國產替代，給國人更穩定的藥品供給。

同時，健眾細胞生醫股份有限公司投資2億元，設立於竹科生醫園區，主要針對各類再生製劑治療模式開發產品。

國科會表示，此案產品主要應用於慢性器官衰竭、退化性眼科疾病及神經退化性疾病，可望為慢性腎臟病、肺纖維化、白內障、青光眼、帕金森氏症或阿茲海默症等退化性疾病提供再生製劑醫療解決方案。

星錡股份有限公司投資0.58億元，設立於竹科新竹園區，主要產品為智慧穿戴裝置。國科會指出，此案公司是美商Bellabeat智慧穿戴裝置的ODM廠商，提供智能珠寶飾品的研發設計與生產製造。

創玖科技股份有限公司投資0.2億元，進駐竹科新竹園區，主要產品為電動車充電管理與營運平台相關產品。國科會表示，此案公司產品已獲知名大廠採用，並在不同縣市擁有交直流充電的營運站點，預計可滿足未來國內充電服務的需求。

臺科材料科技股份有限公司投資2.8億元，設立於竹科新竹園區，主要產品為電子級氨與工業級氨。

國科會指出，國內氨原料來源受限，加上國內半導體廠的大量副產物硫酸銨有加值利用空間，因此公司投入硫酸銨製氨技術的研發，利用回收半導體廠硫酸銨加以分解產出氨氣，並予以吸收純化而產出工業用氨，再進一步提純為高純度電子級氨。

國科會表示，此循環經濟商業模式有利於減少資源耗用與碳足跡，也可望降低國內對進口氨的依賴性，減少供應鏈斷鏈風險。

美商宜普電源股份有限公司台灣分公司投資0.6億元，設立於竹科新竹園區，主要產品為氮化鎵（GaN）積體電路的先進技術與製程專利服務、氮化鎵化合物電晶體與微晶片及氮化鎵供應鏈管理服務。

國科會指出，本案為氮化鎵功率管理技術的領導供應商，未來進駐竹科，可望促進台灣在第三代半導體的長期發展。

天地線科技股份有限公司投資1.5億元，設立於竹科新竹園區。國科會表示，本案開發大型特殊應用天線、星載衛星天線及衛星地面接收終端產品，為目前國內外均積極開展的關鍵技術，有助拓展台灣在全球衛星產業知名度與競爭力。