緯創砸百億大擴產！全台釋上千高薪職缺、急尋AI即戰力

代工大廠緯創（3231）近年積極布局發展AI領域，截至目前不僅已拿下市場霸主輝達（Nvidia）的GPU基板(Baseboard)代工大單，甚至也已逐步取得超微（AMD）、以及英特爾（Intel）的訂單，團隊為面對強勁成長的市場需求，也投入百億元資金積極擴廠、擴產，而隨著新廠陸續完工，緯創對人才的需求也隨之大增。對此，公司除釋上千高薪職缺，也積極啟動多項招募增聘計畫，急尋「AI即戰力」的加入。

近年來緯創所釋出的職缺在人力平台中總是相當的搶手，事實上，緯創長年致力打造幸福職場，提供活力、安心、溫暖的環境給員工，團隊期盼員工們在工作與生活的平衡中，與緯創一起創造未來。因此除了安排完整的訓練發展體系，提供以職能為導向、多元且全球化的培訓方案，搭配公平的績效管理與晉升作業、全球性的職務轉調機制，也備有完整的「調薪制度」以及「獎勵措施」。

據悉，緯創被稱為「AI伺服器晶片競爭市場的主要贏家」最近已在4月進行過「全員調薪」，其調整的比例放眼整個市場也可說是相當出色，對此，經營團隊除特地制定一系列完整的雙軌制培育專業與管理人才，也提供全方位完善組織關鍵人才培育及職涯路徑規劃。此外，集團內部員工全員更享有「週六不補班」、「彈性工時」以及超令人羨慕的「有薪活力假 (每年平均3~5天)」，吸引大批人才投遞履歷搶進。

對此，緯創員工在薪酬方面，除了通常保障14個月年薪，分別在端午、中秋及年底發放；其次還享有依個人考績而定的「績效獎金」，據聞，該筆獎金慣例篼在每年農曆年前發放；對此，有員工透露，今年績效、分紅兩包獎金，平均上的大約為1-2個月，再加上原先保障的14個月年薪，每位員工一年下來合計可領到的薪水，平均大概落在16-18個月左右。