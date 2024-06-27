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NCC駁回台灣大頻譜展延申請 台灣大：會努力到最後一刻

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會（NCC）。圖／聯合報系資料照片

台灣大哥大超額頻譜即將在6月30日到期，必須繳回給主管機關。台灣大近日再度向NCC（國家通訊傳播委員會）申請展延，NCC今日作出「駁回」決議；對於NCC的決議，台灣大回應，「會努力到最後一刻」。

台灣兩宗電信合併案在去年底啟動，NCC當初通過兩宗合併案時的其中一項附加條款，就是要求存續公司台灣大哥大、遠傳電信完成合併後，必須於今年6月30日前，將超額頻譜繳回給NCC。

遠傳早在4月初的時候，就已經提前將超額頻譜交回；而台灣大哥大選擇向NCC申請展延超額頻譜繳回日期。

台灣大第一次申請展延時，是在4月17日。NCC第一次做出駁回決議時即表示，「因台灣大針對原處分已於法定救濟期間內提起行政訴訟，無適用行政程序法第128條第1項規定申請變更原處分之餘地，台灣大展延期限申請於法無據，爰依行政程序法第129條認申請為無理由，予以駁回。」

這次則是台灣大第二次向NCC申請展延，對此，NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，「委員會有討論，申請人雖未引用法規依據，然本次台哥大申請理由與前次大致相同，並無實質差異，循前案予以駁回。」

NCC先前表示，若6月30日台灣大還是未繳回超標頻譜，將違反發射頻率規定，不僅數位部會予以處理，NCC也會按照行政執行法，最高處以30萬元怠金，可連續處罰，若7月1日台灣大還在發射頻率，也可以電管法75條最高處以500萬元罰鍰。

對於NCC今日作出的駁回決議，台灣大則回應，「訴訟還在進行中，台灣大哥大將持續和主管機關NCC及數發部溝通，會努力到最後一刻」。

NCC 台灣大哥大 數位部 遠傳電信

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