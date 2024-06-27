憂台灣拚AI淪代工…童子賢感慨被網友罵翻 理性分析：別一談弱點就跳起來

和碩（4938）董事長童子賢26日期許台灣拚AI別只淪為代工，希望能有更高的附加價值。童子賢27日感慨因為這事讓他被網友罵了上千篇，他強調，「台灣AI地位的弱點強點都要點出來，一談到弱點就跳起來，老虎的尾巴碰不得，理性的分析，沒有這回事。」

童子賢今日出席今周刊主辦的第七屆「台灣大未來 國際高峰會」，以「AI新革命 翻轉新思維」為題演講，會前並接受媒體訪問。

童子賢26日談起AI趨勢時，曾指出「台灣是全球AI進步群之一，但不要把台灣捧太高，不要飄飄然上雲端，我們確實是重要參與者之一，但絕對不是制定者跟決定者。」外界認為台灣是AI中心，其實少了「代工」兩個字。期待台灣不要只有代工，希望還能有更高附加價值。

惟「AI代工」一席話也引起外界攻擊，童子賢今日感嘆說道，因為這事讓他被網友罵了上千篇，強調民主社會就是可接受評論，「被人罵幾句不會死，不要太緊張」。能源資料需要上窮碧落下黃泉，台灣AI地位也一樣，各種可能和好壞的觀點都要找出來，才是找到正確答案的機制。

他分析，AI正確演算是最大值最小值都要求出來，一味往最大值最小值演算就抓不到重點，為什麼都不敢談、不能談？「台灣AI地位的弱點強點都要點出來，一談到弱點就跳起來，老虎的尾巴碰不得，理性的分析，沒有這回事。」

此外，針對台積電（2330）3年內預計增加100億度的用電量，屆時將占全台用電約12%議題，童子賢再次強調「台積電不是吃電怪獸」。

童子賢表示，台積電幾座2奈米廠都將在2年內兌現，包括新竹寶山4座12吋晶圓廠，以及高雄3個廠區。他說，這是台灣之光，投資下去可以保有3至5年領先地位，包含美國、日本與韓國等競爭對手，不過隨之而來的，是用電量的提升。

童子賢重申，台積電不是吃電怪獸，而台灣應在綠能與核能間取得平衡點；綠能應與核能相互搭配，提出台灣的發電黃金比例：三成綠能、三成核能，以及四成火力發電。

童子賢會提出這樣的比例，是因台灣若全力發展綠能，一旦綠能比重超過三成，將會為環境帶來很大的衝擊。此外，綠能有間歇性發電的致命傷，無法承擔、穩定基載電力。

另，童子賢在演講中也提到，AI時代改變了生活型態，重申算力就是國力，而維持這個優勢就需要充足的電力。

他說，目前電力「卡卡的」，在那邊「挪來挪去，有一天可能台灣的優勢就挪不見了」，因為現在瞄準台灣，想把優勢奪走的不只是敵對國家，有些看起來友好的國家，也不爽我們擁有太高的先進製程。

童子賢表示，如果不想得罪他們，比較好的方式就是讓我們的電力和業務穩定、便宜且好用，加上我們的從業人員又很努力，人才、電力跟生態系統結合，讓我們整個競爭力可以延續。