快訊

汐止遠雄鴻屋咖哩11人食物中毒 業者移送檢調嘆：第一次遇到、不知怎辦

失蹤之謎揭曉！陸前後任防長李尚福與魏鳳和 雙遭開除黨籍、取消軍銜

集邦科技：HBM產能拉高 第3季DRAM價格續揚

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

集邦科技（TrendForce）最新調查顯示，由於通用型伺服器（general server）需求復甦，加上DRAM供應商HBM生產比重進一步拉高，使供應商將延續漲價態度，第3季記憶體均價將持續上揚。DRAM價格漲幅達8％～13％，其中傳統型DRAM漲幅為5％～10％，較第2季漲幅略有收斂。

集邦科技指出，第2季買方的補庫存意願漸趨保守，供應商及買方端的庫存水準未有顯著變化。觀察第3季，智慧型手機及CSP廠仍具補庫存的空間，且將進入生產旺季，因此預計智慧型手機及伺服器將帶動第3季記憶體出貨量放大。

第3季考量通用型伺服器需求復甦，加上供應商的HBM生產比重進一步拉高，預估PC DRAM價格將延續漲勢，均價漲幅季增3％～8％，漲幅低於伺服器DRAM，並較第2季漲幅收斂，主要係反映PC DRAM庫存偏高，消費性需求亦未有顯著改善。

第3季通用型伺服器受惠於旺季備貨需求，集邦科技研判將使得DDR5伺服器DRAM合約價漲幅上修至8％～13％區間。由於DDR4買方平均庫存仍高，因此拉貨動能集中在DDR5，使得漲勢較DDR4來得高，因此綜合兩者的平均合約價應落在季增8％～13％。

展望第4季，由於智慧型手機及CSP廠仍有庫存回補的需求，加上供應商的HBM生產比重進一步拉高，將支撐價格延續上漲格局。愈接近年底，買賣雙方亦將以目前對2025年的供需市況制定採購策略，故集邦科技認為亦不排除買方將持續拉高庫存，以因應2025年因HBM生產比重提升而可能造成的短缺情況。

DRAM 伺服器 智慧型手機 記憶體

延伸閱讀

宇瞻推出工業級DRAM 模組強固型固定帶 瞄準Edge AI應用需求

伺服器支撐下半年需求！DRAM 價格有望季增8至13%

宇瞻推工業級 DRAM 模組強固型固定帶 瞄準邊緣 AI 應用

三星記憶體要漲價 台廠沾光…有助改善下半年營收

相關新聞

憂台灣拚AI淪代工…童子賢感慨被網友罵翻 理性分析：別一談弱點就跳起來

和碩（4938）董事長童子賢26日期許台灣拚AI別只淪為代工，希望能有更高的附加價值。童子賢27日感慨因為這事讓他被網友...

首談加入鴻海感想！蔣尚義讚集團布局完整：上下游都有合作夥伴

鴻海（2317）集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY（6451）其董事長蔣尚義在去年接任該職位後，在27日股東會結束後，首...

全球資料中心突破千座 光纖、重電新兆元經濟

隨著全球資料中心持續建置，與資料傳輸量、電力需求快速成長，除了帶起AI伺服器強勁需求之外，也將對光通訊、重電產業前景提供助益。

數發部長黃彥男：企業導入AI應用普及率 2年內盼增至5成

數位發展部長黃彥男今天表示，希望推動生成式AI廣泛應用在各行各業，助攻產業數位轉型，調查企業導入應用AI的普及率約32....

緯創砸百億大擴產！全台釋上千高薪職缺、急尋AI即戰力

代工大廠緯創（3231）近年積極布局發展AI領域，截至目前不僅已拿下市場霸主輝達（Nvidia）的GPU基板(Baseb...

NCC駁回台灣大頻譜展延申請 台灣大：會努力到最後一刻

台灣大哥大超額頻譜即將在6月30日到期，必須繳回給主管機關。台灣大近日再度向NCC（國家通訊傳播委員會）申請展延，NCC...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。