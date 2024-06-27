數發部長黃彥男：企業導入AI應用普及率 2年內盼增至5成

數位發展部長黃彥男今天表示，希望推動生成式AI廣泛應用在各行各業，助攻產業數位轉型，調查企業導入應用AI的普及率約32.5%，盼2年內提升到50%，4年內可提升到70%。

黃彥男今天下午出席今周刊第7屆「台灣大未來國際高峰會」，以「生成式AI跨產業發展策略」為題發表演講。

黃彥男指出，數發部持續推動數位經濟產業發展，力拚2026年讓國內數位經濟產值突破新台幣兆元，變成台灣的重要產業。全球生成式AI應用很廣泛，包括文字、圖片、音樂、影片生成，也衍生後續的授權與信任等議題。

黃彥男指出，現在AI工具如Copilot已經分擔人類許多工作，像是自己也會用AI製作節慶賀卡，甚至像是找女朋友、選太太，都可以由AI幫忙挑選對象，「AI甚至可能比你更了解你的女朋友」；生成式AI現在懂得提供許多建議，從蒐集資料做摘要，相關應用也可以跟醫療、教育領域有關。

至於數發部如何推動產業AI化跟AI產業化，黃彥男指出，執行上透過軟體基盤化、應用規模化、生態商業化與合作國際化4大策略，推動培育產業人才，讓台灣成為AI技術的試煉場，並把成果推廣到全世界，希望建構實作學習環境，每年培育4000到5000人次AI人才。

黃彥男也說，希望推動AI多元應用，數發部主要關注數位經濟產業，希望助攻技術與資服業者促成各行各業普及應用AI技術，調查目前企業導入應用AI的普及率約32.5%，希望2年內提升到50%、4年內提升到70%。

企業發展AI應用也需要資料與算力等，黃彥男表示，算力非常昂貴，數發部規劃提供算力服務給中小企業使用，如果使用上覺得可行、再付費使用，幫助更多AI技術落地應用。數發部也跟國科會、國發會合作推動AI生態園區，爭取國發基金投資新台幣百億元以上，鼓勵新創蓬勃發展。