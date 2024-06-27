工研院攜夥伴打造冷鏈國家隊 引領台企進軍馬來西亞

在常年處於熱帶氣候的東南亞，冷鏈極其重要，為盡可能降低農漁作物運送的高耗損率，許多當地國家將冷鏈列為重要發展政策之一。在經濟部商業發展署的指導下，工研院攜手台灣連鎖加盟促進協會、台灣冷鏈協會共同合作，並與馬來西亞金湯匙集團（Sudu Emas）於2024台北國際連鎖加盟創業夏季展，進行四方合作意向書簽約，共同開拓馬來西亞冷鏈市場。

此次合作將以台灣連鎖加盟促進協會會員產品為服務標的，運用台灣冷鏈協會與工研院合作的優勢，包括冷鏈儲運技術強項與軟硬體整合規劃能力，並透過馬來西亞金湯匙集團提供的清真訓練與認證服務，來加速台灣產品輸出至清真市場。

工研院副總暨服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，扣合經濟部「境外關內」政策，讓台灣優秀產業邁向國際，工研院建立南向冷鏈合作平台與服務示範，帶領近20家台灣冷鏈解決方案企業，如廣運、研華、科菱、邰利、世倉、金財通等，打造冷鏈國家隊，掌握當地冷鏈需求與缺口。此外，此平台中的預認證系統服務，有助於業者加速取得食品國際認證，以及串聯金湯匙集團強化與當地企業的合作，除了媒合供需，也能協助解決產品跨境問題，期望透過以大帶小的方式促進中小食品業者順利拓展東南亞與國際市場。

此次工研院兩大協會及馬來西亞金湯匙集團攜手合作，預期有兩大效益。一是建置海外冷鏈物流共用灘頭堡，提供加工食品、餐飲、農漁產等企業保溫儲放，完善台灣食品業海外供應鏈；二是推動群聚效益，攜手逾20家業者完備解決方案，擴大預認證服務產品範圍，以AIoT冷鏈科技確保跨境不斷鏈品質服務，減少商品卡關機會，共同打造品牌食品產業創新經濟，強攻東南亞食品市場。

鄭仁傑指出，冷鏈一直以來有儲運成本高、品質掌控不易等問題，可說是現在物流最大的發展與挑戰。例如冷藏車、冷凍庫等冷藏設備價格高、維護費用也高，且需要消耗大量能源維持低溫以確保品質，再者不同生鮮食物、產品對溫度有不同要求，在運送途中必須有完善的冷鏈物流控管，才能滿足市場、業者與食安的最高需求。因此工研院開發系統化的「智慧冷鏈物流解決方案」，既符合國際標準，也提供多元低溫運送及多溫共配服務，實現更高質的冷鏈服務。

馬來西亞產業環境相較其他國家成熟，也是台灣寄予厚望想布局的區域，但目前馬來西亞冷鏈物流基礎設施還不夠完善，且又是清真的發源地，必須符合伊斯蘭教的規定，包括禁用豬肉、屠宰動物必須符合特定儀式、確保不含任何酒精成分等，儘管商機可期，但對許多業者來說，跨入門檻的挑戰高。

因此，商業署委託工研院服科中心推動冷鏈物流南向計畫，以冷鏈、清真雙軸推進的策略，協同台灣連鎖加盟促進協會、台灣冷鏈協會共同合作，除了工研院以科技力協助建置東南亞冷鏈，響應境外關內，台灣連鎖加盟促進協會也積極帶領台灣優質食品品牌走向國際，日前該協會率團赴馬來西亞，獲得世界加盟聯會會員國一致同意，成功取得2026世界連鎖年會主辦權，有助於台灣品牌發揚世界。另外，此次合作中的馬來西亞金湯匙集團，是一家具實力的食品認證輔導公司，結合食安顧問諮詢與清真訓練等服務，近2年已成功推動超過2,000多家食品獲得清真認證，預期能協助商物流相關企業共創、共榮馬來西亞市場。