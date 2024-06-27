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邁向AI淨零轉型 副總統蕭美琴：台灣需走在世界最前端

中央社／ 台北27日電
副總統蕭美琴今天表示，台灣傳統「護國神山」與IC製造業獲得國際肯定，其他的百工百業不只需要政策支持，更需要在人工智慧、數位轉型、淨零轉型過程中，走在世界最前端。副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照片
副總統蕭美琴今天表示，台灣傳統「護國神山」與IC製造業獲得國際肯定，其他的百工百業不只需要政策支持，更需要在人工智慧、數位轉型、淨零轉型過程中，走在世界最前端。副總統蕭美琴。圖／聯合報系資料照片

副總統蕭美琴今天出席今周刊「台灣大未來國際高峰會」閉幕致詞表示，台灣傳統「護國神山」與IC製造業獲得國際肯定，其他的百工百業不只需要政策支持，更需要在人工智慧AI）、數位轉型、淨零轉型過程中，走在世界最前端，這也是政府的目標。

蕭副總統說，台灣面對的國際政經區域局勢越來越複雜，加上突如其來的百年大疫影響，儘管台灣產業體質不錯，這幾年經濟表現相對穩定，但她重申，台灣一定要跟得上全球最先進的趨勢，才能不只是維持穩定，還可以在變動當中掌握趨勢。

蕭副總統指出，面對全球衝擊，台灣已展現強大韌性和適應能力，繳出亮眼成績單。台灣半導體產業繼續領先全球，吸引大量國際投資，也吸引全球科技大老來台灣，代表台灣科技還是獲得國際高度肯定，全球目光持續投射在台灣。

蕭副總統提到，除了台灣傳統「護國神山」與IC製造業獲得國際肯定之外，其他的百工百業也不只需要政策支持，更需要在AI、數位轉型、淨零轉型的過程當中，走在世界最前端，這也是政府的目標，期待台灣未來在各個趨勢當中，都能持續扮演全球關鍵性的角色。

蕭副總統表示，政府已經成立「行動創新AI內閣」，不僅扮演管理者，更應該協助產業媒合，提供更多機會，協助台灣產業與國際社會充分接軌。總統賴清德提出五大信賴產業，希望讓台灣成為人工智慧島，從智慧發展接軌國際，培育人才，除了發展硬體之外，政府也會積極投入軟體發展。

蕭副總統說，除了科技進步之外，台灣身為全球供應鏈體系最關鍵的一分子，推動淨零減碳責無旁貸，這也是今天高峰會的重要主題之一。台灣製造業轉型過程當中，不只需要國際接軌，更需要政策做後盾。

蕭副總統指出，賴總統在就職演說提到，在台灣維持供電穩定的前提下，需要繼續增強能源自主性，同時降低能源系統碳排放，滿足產業供應鏈綠電要求。氫能已列為發展重點，未來可以讓發電來源更多元、結構更穩定，讓台灣成為淨零方案的提供者。

AI 人工智慧 半導體 蕭美琴 賴清德

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