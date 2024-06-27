NCC駁回展延履約申請 台灣大恐得繳回10MHz頻寬

國家通訊傳播委員會（NCC）27日再度駁回台灣大哥大（3045）申請，不得展延在合併案中限期繳回超額頻寬的附款履行期限。NCC表示，台灣大可以選擇繳回超額頻寬、或是轉讓給其他業者，或與其他業者交換。先前台灣大總經理林之晨表示，無法在30日前解決此問題。台灣大面臨下周、7月1日後得繳回超額頻寬的狀況。

NCC在2024年通過台灣大與台灣之星合併，台灣大在1GHz以下頻段總頻寬超過10MHz，NCC附款要求在今年6月30日前必須繳回。台灣大依法提出行政救濟，NCC表示，行政救濟並不影響台灣大繳回頻寬期限，要求其在6月30日依法處置。遠傳（4904）先前已經繳回因合併案產生的超額頻寬。

不過，台灣大認為NCC的附款違反行政程序法，要求無償繳回頻寬造成損失，向台北高等法院對NCC提起行政訴訟。並提出三項訴求，包括保留超額頻寬，若要繳回也希望NCC返還頻譜殘值，爭取延後繳回頻譜。

NCC先前表示，根據法規，如果台灣大到期未繳回頻寬，得連續行政處分罰鍰、每次怠金30萬元，7月1日後持有超頻頻寬若還發射訊號，依照無線電頻率管理辦法，罰鍰最高可達500萬元。