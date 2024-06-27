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清大研究團隊偕力積電、軒豊照明 發展產學合作成果

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
光與健康協會（LHA）理事長、清華大學特聘教授周卓煇，號召產官學研醫等近200位各界人士共同連署，27日宣示「光與健康六大宣言」，誓言將台灣打造成全球光環境友善的標竿。記者李珣瑛／攝影
光與健康協會（LHA）理事長、清華大學特聘教授周卓煇，號召產官學研醫等近200位各界人士共同連署，27日宣示「光與健康六大宣言」，誓言將台灣打造成全球光環境友善的標竿。記者李珣瑛／攝影

清華大學特聘教授周卓煇27日率研究生，發表與力積電（6770）產學合作的創新研究成果；以及與軒豊照明公司，合作量產的「追日仿燭」智慧節律照明燈具。同時身兼光與健康協會（LHA）理事長的周卓煇，便號召產官學研醫等近200位各界人士共同連署，於今天發表「光與健康六大宣言」，誓言將台灣打造成全球光環境友善的標竿。

清大周卓煇表示，清大研究團隊要特別感謝力積電的支持，在全球半導體之先進行合作探索，率先將黃光室燭光化，成功打造「黃光室燭光化」的示範場域；可以增加工程師工作上的幸福感，更可以增加工作的效率，全面有益。

力積電表示，人才是企業最重要的資產，有健康快樂的員工，才有高效率的企業；此次，與清大合作，將工廠內的黃光室燭光化，得到顯著的成效。

力積電指出，工程人員在燭光的工作環境中，感受到自然光所帶來的幸福感，能舒緩眼睛、生理與心理壓力，可說是小小的改變，大大的回饋；同時，也符合力積電致力於提供員工一個友善健康職場環境的目標。

周卓煇說，清大的專利，經過軒豊公司專業製造的加持，成功試量生產出，獨步全球的「追日仿燭」照明燈具。

軒豊協理陳必強表示，透過與清大周卓煇教授的合作，推動智慧節律照明的研發與量產，同步展示了技術進步和產學合作的典範，未來，將持續致力於創新技術，提升生活品質，並保護眼睛健康。

台大醫學院眼科醫師葉伯廷表示，現代電子設備的光線，對眼睛造成的壓力、損害不容忽視。LHA所提出的六大宣言，特別關注光環境健康認知的提升，和推廣正確用光。希望通過這些努力，能夠減少眼疾的發生，保護大家的視力。

光與健康協會並將透過「光與健康」小論文競賽、短影音製作以及「燭光晚餐」等方式，加強推廣各界重視光與健康的關聯性。

清華大學特聘教授周卓煇。記者李珣瑛／攝影
清華大學特聘教授周卓煇。記者李珣瑛／攝影

光環 力積 清大

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