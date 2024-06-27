欣興代子公司昆山鼎鑫公告搬遷情況 延長移交土地作業3個月
欣興（3037）27日代子公司昆山鼎鑫電子有限公司公告出具搬遷情況說明，子公司昆山鼎鑫電子有限公司董事會決議配合政策性搬遷，將與昆山嘉航資產管理有限公司簽署搬遷協議書，並延長移交土地作業時程3個月。
欣興公告指出，原公告申報內容為2022年12月31日前，昆山鼎鑫電子有限公司一廠停產；2023年12月31日前，昆山鼎鑫電子有限公司全面停產；2024年6月30日前，昆山鼎鑫電子有限公司移交土地。
欣興指出，因應營運需求，本公司之子公司昆山鼎鑫電子有限公司出具搬遷情況延長移交土地作業時程3個月為：
「2025年9月30日前，昆山鼎鑫電子有限公司移交土地」。
欣興公告提到，公司曾於112年3月23日以取處32款公告因疫情影響，公司之子公司昆山鼎鑫電子有限公司與昆山嘉航資產管理有限公司協商再次給予6個月延期寬限而簽署搬遷補充協議，先前調整作業時程為：「2024年12月31日前，昆山鼎鑫電子有限公司全面停產；2025年6月30日前，昆山鼎鑫電子有限公司移交土地。此次再延長3個月至2025年9月30日前。
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