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首談加入鴻海感想！蔣尚義讚集團布局完整：上下游都有合作夥伴

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
訊芯-KY總經理徐文一（左起）、董事長蔣尚義。記者李孟珊／攝影。
訊芯-KY總經理徐文一（左起）、董事長蔣尚義。記者李孟珊／攝影。

鴻海（2317）集團轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY（6451）其董事長蔣尚義在去年接任該職位後，在27日股東會結束後，首談對加入鴻海的感想，大讚該集團從材料、封裝到出海口都有布局，等同上下游都有合作夥伴。

蔣尚義曾任職台積電（2330）前共同營運長，自加入鴻海集團後，蔣尚義對其想法是，以前他只做一件事，可是鴻海集團產業鏈布局相當完整，儘管涉獵不深，但在半導體的每個環節都有著墨，涵蓋半導體設備、晶圓製造、封測、設計服務、電路設計與模組等，想不到有任何一家公司這麼完整。

至於給鴻海集團半導體的策略建議，蔣尚義認為，鴻海集團在半導體技術垂直整合外，也要提升技術含量，因為相較於之前的老東家，鴻海獲利相對偏低。

蔣尚義說明，鴻海做系統組裝，稅後利潤率大約只有5%至10%，模組產品約在10%至15%，若是半導體產品，可以提升至15%至20%，所以期盼鴻海集團稅後利潤率，可以提升至20%至25%。

半導體 蔣尚義 鴻海

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