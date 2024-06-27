拓展馬來西亞冷鏈市場 工研院宣布與金湯匙集團合作
工研院今天宣布，攜手台灣連鎖加盟促進協會及台灣冷鏈協會，與馬來西亞金湯匙集團簽署合作意向書，共同開拓馬來西亞冷鏈市場。
工研院今天發布新聞稿指出，此次合作計畫將以台灣連鎖加盟促進協會會員產品為服務標的，運用台灣冷鏈協會與工研院的冷鏈儲運技術與軟硬體整合規劃能力，透過金湯匙集團提供的清真訓練與認證服務，加速台灣產品輸出至清真市場。
工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑說，這次4方合作可望創造兩大效益，首先是建置海外冷鏈物流據點，提供加工食品、餐飲、農漁產等企業保溫儲放，完善台灣食品業海外供應鏈。
第2是可望帶動群聚效益，鄭仁傑表示，透過結合逾20家業者解決方案，將擴大預認證服務產品範圍，以智慧物聯網冷鏈科技確保服務品質，減少商品卡關狀況，搶攻東南亞食品市場商機。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言