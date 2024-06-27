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拓展馬來西亞冷鏈市場 工研院宣布與金湯匙集團合作

中央社／ 新竹27日電

工研院今天宣布，攜手台灣連鎖加盟促進協會及台灣冷鏈協會，與馬來西亞金湯匙集團簽署合作意向書，共同開拓馬來西亞冷鏈市場。

工研院今天發布新聞稿指出，此次合作計畫將以台灣連鎖加盟促進協會會員產品為服務標的，運用台灣冷鏈協會與工研院的冷鏈儲運技術與軟硬體整合規劃能力，透過金湯匙集團提供的清真訓練與認證服務，加速台灣產品輸出至清真市場。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑說，這次4方合作可望創造兩大效益，首先是建置海外冷鏈物流據點，提供加工食品、餐飲、農漁產等企業保溫儲放，完善台灣食品業海外供應鏈。

第2是可望帶動群聚效益，鄭仁傑表示，透過結合逾20家業者解決方案，將擴大預認證服務產品範圍，以智慧物聯網冷鏈科技確保服務品質，減少商品卡關狀況，搶攻東南亞食品市場商機。

工研院 連鎖加盟 馬來西亞

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