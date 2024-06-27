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巴黎奧運將至…Hami Video取得轉播權 電視館、運動館限時5折起

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信MOD、Hami Video連續五屆取得奧運新媒體轉播權，為本屆奧運國內直播時數最多的轉播平台，提供獨家新科技轉播內容，為國人呈現最豐富刺激的中華隊賽事，更為此設置「巴黎奧運」專區及中華隊專頁，一站式滿足用戶觀賽需求，並推出Hami Video電視館、運動館60天(優惠價299元)/180天(優惠價599元)/365天方案(優惠價1,188元)，享限時5折起，於Hami Video App/網站隨訂隨看。

為讓用戶掌握奧運賽事動態，巴黎奧運專區提供獨家「追牌小秘書」，包含賽事快訊、熱點回看、自訂轉播表、智慧提醒等四大貼心功能，此外也提供獨家超慢速視角、4K賽事直播/回看、轉播預告、獎牌榜、VOD賽事影音等整合服務；Hami Video加入奧運史上首次「AR擴增實境」技術、以及「關鍵直擊」來自奧運官方原音呈現的短影片，並提供創新科技懶人包，以專屬圖文影音說明，讓用戶快速上手奧運專區服務。

Hami Video電視館、運動館已上架多支巴黎奧運介紹影片，為即將到來的賽事加溫，透過巴黎奧運吉祥物弗里吉深入認識富有歷史、時尚與活力交織的巴黎奧運，還能重溫東京奧運奪牌熱血時刻；另，7月2日起獨家轉播FIBA奧運男籃資格賽，預料NBA球星如獨行俠明星後衛東契奇(Luka Doncic)和公鹿「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)將出賽，共計24支國家隊爭搶最後4席奧運門票，為奧運提前預熱。

中華電信 巴黎 東京奧運

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