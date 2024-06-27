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華碩攻智慧健康商機 智慧健康錶VivoWatch 6即起上市

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
ASUS VivoWatch 6不僅可量測血氧、血壓、心率、心電圖，錶面另採用1.39吋AMOLED康寧大猩猩螢幕，色彩飽和與觸控靈敏度大幅提升，續航力更長達14天。華碩／提供
ASUS VivoWatch 6不僅可量測血氧、血壓、心率、心電圖，錶面另採用1.39吋AMOLED康寧大猩猩螢幕，色彩飽和與觸控靈敏度大幅提升，續航力更長達14天。華碩／提供

華碩（2357）智慧健康錶27日全面升級進化，推出新一代旗艦力作ASUS VivoWatch 6，不僅可量測血氧、血壓、心率、心電圖，錶面另採用1.39吋AMOLED康寧大猩猩螢幕，色彩飽和與觸控靈敏度大幅提升，續航力更長達14天，還有本次新開發的「身體組成分析」，以及強化睡眠、情緒與壓力監控，從更廣泛的預防醫學指標協助使用者深入瞭解自身健康趨勢。

華碩電腦智慧健康產品企劃部資深協理潘茹婷表示，「華碩發展智慧健康穿戴近十年，始終秉持技術100%自主研發的初衷，以行動化、數位化、個人化等重點產品特色，確保你我在日常生活中，都能藉由最輕鬆、便捷的方式維持個人長期健康促進計劃，隨時隨地掌握身體狀態！」

全新ASUS VivoWatch 6承襲華碩智慧健康穿戴系列優良傳統，搭載兩組醫規等級的獨家電學和光學PPG感測器，亦新增生物電阻抗BIA感測器，使用者只需將拇指與食指分別輕觸錶身及錶框，便可得知體脂、水份、骨骼肌、基礎代謝率等身體組成數據，體態管理更輕鬆好上手！

此外，因應現代人愈來愈重視的身心議題，ASUS VivoWatch 6也能監測自律神經、計算「放鬆指數」，顯示壓力現況；而「身心落點分析」則是透過簡潔易懂的七宮格圖表，並以天為單位，詳實記錄最近一周的心情。

華碩根據國際醫療規範，打造新版ASUS HealthConnect App，除了操作容易、方便醫師在診間快速瞭解佩戴者基本生理資訊；另導入三大功能，包括：「尋求幫助」、「跌倒偵測」、「關懷追蹤(Care Track)」，當遭遇緊急情事時，將主動發送通知和所在位置予設定聯絡人，及時應對；ASUS VivoWatch 6即日起獨步全球在台上市，建議售價13,990元。

壓力 感測器 智慧手錶 華碩

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