永續當道！中華電信門市新制服採環保材質 7月1日統一換裝

中華電信（2412）表示，全台683間直營及特約門市服務人員，將於7月1日統一換裝新制服，新款制服以中華電信優質的網路訊號為意象做設計，並採用輕柔透氣、經久耐用的100%環保回收聚酯纖維材質布料、環保數位印花技術製成，不僅可降低生產過程中的碳排量、用水量，對環境更友善，還能提升服裝的舒適性及使用壽命。

另外，中華電信指出，考慮到門市同仁的需求亦設計孕婦裝款式，讓女性同仁在孕期期間可以著舒適的工作服為客戶服務，實踐中華電信作為幸福企業的使命及對永續發展的承諾。

為實現企業淨零目標，中華電信指出，自112年起，中華電信已將門市提袋更新為符合全球標準FSCTM認證的材質，並於113年進一步訂定全區提袋材質標準，提袋與袋繩採用高達80%以上的回收紙漿製成，實踐資源再生利用，同時於門市推動「自備環保袋，永續每一代」邀請民眾一同參與減碳行動。

為從源頭減少環境負擔，中華電信更規劃，自113年起逐年減少15%的紙袋採購量，預計能減少約10.6萬只紙袋，並為114至117年設立每年減少10%紙袋採購的目標，持續以行動落實淨零永續的環保理念。

中華電信表示，全台門市不僅提供消費者全方位的業務服務，也一直是鄉鎮鄰里的好厝邊，已在二林、集集、美濃、東港4間特色門市提供「Hami書城場域閱讀」服務，另於奧運期間將開放17間門市，提供Hami書城和童書夢工廠FunPark場域閱讀服務，讓更多民眾免費體驗14,000本電子書數位閱讀的樂趣。為鼓勵減碳減塑，民眾申辦業務時自備環保杯，還可享用門市的奉茶服務，中華電信將持續以實際行動投入ESG，實踐綠化低碳、數位賦能的願景！