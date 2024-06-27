伺服器支撐下半年需求！DRAM 價格有望季增8至13%

市場研究機構集邦（TrendForce）調查顯示，由於通用型伺服器(general server)需求復甦，加上DRAM供應商HBM生產比重進一步拉高，使供應商將延續漲價態度，第三季記憶體均價將持續上揚。DRAM價格漲幅達8~13%，其中Conventional DRAM漲幅為5-10%，較第二季漲幅略有收斂。

集邦指出，第二季買方的補庫存意願漸趨保守，供應商及買方端的庫存水準未有顯著變化。觀察第三季，智慧型手機及CSPs仍具補庫存的空間，且將進入生產旺季，因此預計智慧型手機及伺服器將帶動第三季記憶體出貨量放大。

PC DRAM 第三季價格預估季增3-8%

第三季考量通用型伺服器需求復甦，加上供應商的HBM生產比重進一步拉高，預估PC DRAM價格將延續漲勢，均價漲幅季增3-8%，漲幅低於Server DRAM，並較第二季漲幅收斂，主要係反映PC DRAM庫存偏高，消費性需求亦未有顯著改善。

Server DRAM第三季價格預估季增8-13%

第三季通用型伺服器受惠於旺季備貨需求，集邦研判將使得DDR5 Server DRAM合約價漲幅上修至8-13%區間。由於DDR4買方平均庫存仍高，因此拉貨動能集中在DDR5，使得漲勢較DDR4來得高，因此綜合兩者的平均合約價應落在季增8-13%。

Mobile DRAM第三季價格預估季增3-8%

自去年第四季以來，Mobile DRAM的連續漲價使品牌端的營業獲利面臨極大挑戰，加上目前庫存相當充足，品牌並不急於進入第三季的議價流程，議價態度被動。然而，原廠為填補先前幾個季度的獲利缺口，以及考量明年供需將轉為緊缺，因此維持對合約價格的拉漲態度，惟受買方議價態度被動以及高庫存影響，可能限縮第三季漲幅。

集邦預估，季度漲幅將落在季增3-8%，其中以LPDDR4(X)漲幅最小，不排除有再收斂的可能。

Graphics DRAM第三季價格預估季增3-8%

第三季整體Graphics DRAM需求依舊較為平淡，價格走勢主要受到其他DRAM產品的連動影響，在原廠強勢進入上漲週期且漲勢尚未停歇之下，使得採購端採取持續備貨的策略，因此在心態上較能接受賣方提出的漲價。在供給端因新款GPU將進入驗證階段，原廠將陸續提高GDDR7的生產，而目前GDDR7比GDDR6約莫有20-30%溢價，隨著3Q24的樣品出貨將略推升平均銷售價格，預估Graphics DRAM價格將呈現季增3-8%。

DDR3&DDR4第三季價格預估季增3-8%

整體Consumer DRAM市場仍顯得供過於求，但三大供應商在HBM產能排擠之下，漲價意圖相當明確，加上台系廠尚未回到獲利狀態，故仍有價格上漲的壓力存在，預估價格仍維持小幅上漲趨勢。

展望第四季，由於智慧型手機及CSPs仍有庫存回補的需求，加上供應商的HBM生產比重進一步拉高，將支撐價格延續上漲格局。愈接近年底，買賣雙方亦將以目前對2025年的供需市況制定採購策略，故TrendForce亦不排除買方將持續拉高庫存，以因應2025年因HBM生產比重提升而可能造成的短缺情況。