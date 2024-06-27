鴻海董事長劉揚偉將兼任夏普會長 協助夏普進行轉型

根據東京證交所公告，鴻海（2317）董事長劉揚偉27日兼任夏普會長（董事長）一職，夏普今天舉行股東會，並宣布此一人事案，劉揚偉兼任夏普會長之後，將以鴻海集團的力量，全力協助夏普進行轉型與改革。

劉揚偉之前在鴻海股東會時表示，鴻海目前是從大股東的角度，去協助、提醒夏普的經營團隊，預計今年6月底，在夏普股東會後，將會有新的董事會，以及經營團隊形成，屆時，鴻海將扮演更積極的角色。

針對劉揚偉會不會出任夏普董事，劉揚偉之前說，鴻海在世界各地的經營均以當地幹部為主，夏普也是一樣，如何讓當地幹部發揮他們的能力，如何創造一個環境，把他們的長處發揮出來，是鴻海重視的方向。

劉揚偉指出，夏普不僅是鴻海的長期合作夥伴，更是重要資產。在市場非常挑戰的這幾年，鴻海始終與夏普同心協力。從去年7月開始，他每個月都會親自到日本，待上一周，親自參與夏普在策略轉型方面的討論，並提出經營上的建議，直接與夏普的員工和管理層對話。這樣的溝通，讓我們能夠清楚地掌握市場的變化，和即時地提出合適的對策。

劉揚偉說，夏普獨特的創新技術和百年的品牌，在全球市場上是非常少有的。至於大家最關心的堺工廠，將會得到積極處理，轉型為AI數據中心，共同推動夏普實現輕資產化的目標。

他透露，夏普以前作面板的時候，簽了很大的電力長期合約，但是稼動率不高的情況下，電費變成是浪費，但是轉變成AI算力中心之後，當全世界都在找電力支援之際，這反而就變成了競爭優勢。

夏普已經先後宣布與KDDI與軟體銀行，在夏普的堺工廠，攜手合作設立AI資料中心，可以看出，夏普LCD面板廠目前搶手的程度。

他指出，鴻海一直積極推動的3+3策略——三大產業和三大核心技術，我們將協助夏普在人、車、家、辦公室的智慧產品融入這個策略，也會共同把握AI科技革命的新機遇。

他強調，鴻海的三大平台與夏普的品牌價值，將攜手創造「1+1大於2」的雙贏局面！我們堅信，鴻海的全球戰略與執行力，可以作為提供夏普走向成功的重要的推手。