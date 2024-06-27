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漢科股東會／通過盈餘、資本公積共配發4.5元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
漢科董事長溫永宏。記者李珣瑛/攝影
漢科董事長溫永宏。記者李珣瑛/攝影

漢科（3402）27日擧行股東常會，順利通過各項議案，並完成補選一席獨立董事作業。展望2024年半導體及顯示器產業景氣均呈升溫走勢，漢科亦將同步成長。

漢科由無塵室工程大廠漢唐（2404）轉投資，主要業務為氣體／特殊管路工程、高真空系統；無塵室及機電統包工程；特氣供應及監控系統整合、先進產品、濕製程設備及化學系統。

漢科2023年營收44.39億元、年減7.1％，創歷史次高。毛利率20.9%，年增3.5個百分點，受惠業外收益倍增挹注，稅後純益3.99億元、年增3.5％，每股稅後盈餘5.46元，寫新高。今天股東會承認以盈餘配發現金股利2元，及通過資本公積配發2.5元，合計每股配4.5元現金股利，創歷年新高，盈餘配發率達82.4%。

漢科2024年首季合併營收13.14億元，季減3.5%，年增39.7%。稅後純益1.04億元，季減9.1%，年增88.9%；EPS 1.42元。

漢科累計今年前五個月合併營收22.45億元，年增37.8%。營運表現較2023年同期大幅成長，主要是因訂單增加，推升營運成長。

漢科27日擧行股東常會。記者李珣瑛/攝影
漢科27日擧行股東常會。記者李珣瑛/攝影

營收 股東會

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