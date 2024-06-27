宏碁 Chromebook 筆電稱霸加拿大 第一季市占率突破五成

據最新市調數據顯示，宏碁（2353）Chromebook筆記型電腦於加拿大取得亮眼成績，不僅於今年第一季以逾五成市占領先群雄，且更連續12個季度位列第一，持續穩居當地市場龍頭。其中，商用及消費性Chromebook筆電第一季亦分別以42%及82%奪得冠軍寶座，展現宏碁深耕各細分市場的卓越成績。

宏碁持續推出超越市場期待的創新產品，以滿足消費者多元的使用需求。於近日甫推出的Chromebook Plus Enterprise筆電具備領先業界的管理與安全功能，支援Google AI功能，為仰賴大量雲端服務運作的企業，提供強大性能及速度，能大幅提升工作的效率及安全性。