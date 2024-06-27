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生成式 AI 帶動熱門職缺「CAIO」 企業面臨兩大挑戰

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
阿物科技創辦人林思吾。阿物科技/提供
阿物科技創辦人林思吾。阿物科技/提供

生成式AI應用逐漸受到企業重視，阿物科技創辦人林思吾表示，生成式AI使Martech新創家數銳增，但企業使用率不增反降，這之間的典型落差是一個很大警訊，他也預告未來3~5年「CAIO」（首席人工智慧長）將會是企業熱門增加的職位。

「MarTech Asia 暨成長駭客年會 2024」在26日舉辦，林思吾引述Gartner調查報告顯示，75%行銷長表示希望找到更少預算達成更好成效的MarTech工具，但2024年因生成式AI帶動，相關解決方案供應商大增至1.41萬家，比2023年激增超過三千家，增幅27.8%，創5年新高，這是過去五年來從未見過的增速。

但他也言明，Martech產業也出現脫勾現象，他觀察到企業的行銷團隊使用Martech工具的比率卻不增反減，今年只有33%使用率，與疫情前相比，三年來大幅下滑。

「我們看到一個脫勾的現象，」林思吾表示，Martech新創一年來蓬勃發展，甚至可說創新高，但企業導入比率卻下降，出現很典型落差，「企業內部其實跟不上MarTech產業的變動，這是一個很大的警訊。」

他分析使用率降至33%原因有二，首先是MarTech產業成長快速又很複雜，企業根本不清楚Martech新創可以提供什麼樣精確的解決方案，第二更是對企業而言很大的痛苦點：對企業來說，所有的Martech新創都一樣。

他闡釋，因為Cookieless政策下，企業或新創對數據的掌握量體很小，這樣的數據是零碎的，從工具到工具或工具到客戶旅程之間的數據整合，如何產出有用的報表，以利企業商業決策，數據量塊狀且獨立，對企業而言如何使用數據是很大的挑戰。

對一些有實體通路跟數位通路的企業而言，林思吾分析，很可能是兩組團隊管理，兩主管如何整合兩組數據拼出一個給生成式AI用的Martech藍圖，讓企業見樹又見林，是非常困難的，也是未來挑戰。

在生成式AI用於行銷方面，5成企業第一大應用是內容創作生成，如利用生成式AI及產品標籤，可以產出相關獨特數據協助生成式AI去做行銷內容建議，甚至是一些策展，如雅思蘭黛就用生成式AI語音化妝助理，做人臉分析化妝建議，去年更舉辦員工創意馬拉松，想像如何使用AI，是企業可以參考的運用AI起手式。

林思吾表示，目前多數企業的數位轉型已經從新興走向整合或成熟階段，對使用生成式AI是很大的契機，但面對Martech或AI的使用，仍然需要有核心色去驅動組織，故現在新起一個職位叫做CAIO（首席人工智慧長），這個角色不僅要懂產業也要懂數據，還要有AI跟Martech經驗，以整合行銷部門、IT、商品部門需求，瞭解必須用什麼AI模型達成各部門任務，這將是人工智慧革命很核心的角色，未來三～五年將有很多企業設立。

PWC則調查過去一年全球已有3成企業使用生成式AI，台灣相對還處在停看聽階段，只有20%內企業開始要使用生成式AI，其中客服還是應用最多的領域，但現在生成式AI也帶來資安風險疑慮，使消費者不敢點開簡訊或Line行銷資訊，這也是生成式AI的風險。

AI 人工智慧

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