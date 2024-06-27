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鼎固股東會／通過配發每股現金股利0.2元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
鼎固-KY總經理張能耀。圖／鼎固提供
鼎固-KY總經理張能耀。圖／鼎固提供

鼎固控股（2923）27日召開股東會，會中承認2023年營業報告書並通過配發每股現金股利0.2元。鼎固總經理張能耀表示，回顧2023年大陸房地產經營環境仍充滿機會與挑戰，由於鼎固在大陸的住宅推案及商用不動產經營均秉持穩健經營步調，財務結構健全，能抵禦大環境變化，讓公司近年獲利成績維持正向表現。

鼎固2023年營收117.33億元，主要受惠上海嘉定匯景華庭等建案交屋貢獻營收約93.26億，而商辦租賃與物業管理等相關項目營收則約24.07億元。

展望今年，鼎固指出，將持續進行上海嘉定「匯景華庭」建案交屋認列，已於1月交屋139戶，第1季稅後純益6.48億元，每股稅後純益0.37元；在商用不動產項目經營部分，鼎固上海打浦橋日月光中心及嘉定日月光中心商場、租賃率持穩，鼎固嘉定新辦公樓亦貢獻租賃營收。

上海 營收

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