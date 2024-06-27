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AI產業專區將落腳台南沙崙 市府爭取建立生態圈

中央社／ 記者張榮祥台南27日電

行政院長卓榮泰日前宣布將在台南沙崙設立全台第1個AI（人工智慧）產業專區，台南市政府今天表示，將爭取研發成果落地示範，協助實證及合作，建立AI生態圈。

卓榮泰6月中旬視察台南沙崙智慧綠能科學城，宣布全台第1個AI產業專區將設在台南高鐵特定區周遭，以推動AI產業化與產業AI化，應用AI在百工百業，落實總統賴清德「人工智慧島」願景。

沙崙智慧綠能科學城辦公室今天表示，將遵循中央政策，以全區樞紐推動整合立場，攜手國立陽明交通大學台南分部及各部會合作，爭取研發成果落地示範，協助AI相關技術實證，透過和民間企業合作，在台南建立AI生態圈，擴大應用到各領域。

陽明交大最新的分部就在沙崙智慧綠能科學城，從2009年第1棟大樓落成後，目前已有2座學院與3座大樓，其中智慧科學暨綠能學院又被稱作「AI學院」，規劃62名師資員額，主要目標為培育具AI理論與實務人才，涵蓋目前AI產業所需的物聯網、健康照護、綠能、農業、無人機等應用。

陽明交大智慧科學暨綠能學院院長黃仁竑說明，陽明交大在2018年就成立人工智慧普適研究中心，希望將AI技術融入日常生活應用。這項理念也獲得NVIDIA、友達等企業支持，在台南沙崙陸續成立研發與創新中心。目前研究成果逐年成長，在全球各大學資料科學排名上，獲得QS Data Science & AI subject全球排名62，也是全國第1。

台南市經濟發展局新聞稿指出，目前AI研究在沙崙智慧綠能科學城相當蓬勃，陽明交大智慧科學暨綠能學院也有顯著成果，包括無人機辨識微小物件、長照機構提供機器人照護、農業物聯網預防農產疾病、改善放射性治療掃描影像、都市計畫與與建築設計等。

經發局表示，沙崙AI發展不僅協助專業人士解決問題，也因AI導入有效降低成本；市府將強化陽明交大台南分部周遭聯外道路、大眾運輸等建設，並和台南業者產學合作，帶動AI相關應用。

台南 物聯網 陽明交大

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