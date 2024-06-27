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宇瞻推工業級 DRAM 模組強固型固定帶 瞄準邊緣 AI 應用

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導
宇瞻科技總經理張家騉。圖/本報資料照片
宇瞻科技總經理張家騉。圖/本報資料照片

記憶體模組廠宇瞻（8271）宣布，推出創新的強固型固定帶，以快速便捷且有效的方式將DRAM模組牢固地安裝在頻繁震動的操作平台上，確保系統穩定運作。

宇瞻表示，在運輸過程或震動的應用環境中，DRAM模組可能會因長時間震動而從DIMM插槽中脫落，影響系統操作安全及效能。為解決此問題，宇瞻研發團隊開發了強固型固定帶解決方案，類似於安全帶的設計，以確保UDIMM、RDIMM和ECC UDIMM模組能穩固地固定在裝置的插槽上。

宇瞻強固型固定帶採用三點固定設計，相較於傳統的雙邊接點夾具，提供了更高的穩定性，並且適用於所有主機板，確保在各種工業應用設備中都能發揮其卓越的性能。

此外，該固定帶採用高阻燃級聚矽氧烷（Polysiloxane）製成，能夠耐受高達攝氏200度的高溫，並具備高度的彈性和柔韌性。與金屬固定器不同，這種絕緣材質的固定帶完全消除主機板短路的風險。即使在低溫環境下，宇瞻強固型固定帶仍能保持持久的彈性和靈活性，確保在各種極端環境下的可靠度。

宇瞻指出，通過嚴格的軍規標準MIL-STD-833K和MIL-STD-810G的震動和衝擊測試認證，宇瞻強固型固定帶可保護Edge AI應用裝置中的DRAM模組，在高震動和衝擊環境中的穩定性和可靠性。

不論是在需要快速運算的工業自動化設備、智慧城市的智能監控系統，或自動交通運輸系統中，這款產品都能有效保障DRAM模組在極端條件下的持久穩定運行。

DRAM 記憶體模組

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