華碩 ProArt 最新可攜式螢幕 MeTec 精彩鉅獻

華碩（2357）近期受邀出席全台最大專業影視技術活動—MeTec(Media Technology Exhibition and Conference)2024，並於會前舉辦「ProArt盡顯創意真本色 影視菁英交流會」，特別請來NVIDIA台灣區業務協理邾亦為、美商彩示科技 (Portrait Displays, Inc.)亞太區總經理Todd Gordon，還有在金馬、金鐘獎斬獲最佳視覺效果獎項的視效總監嚴振欽等重量級合作夥伴與業界專家，分享產業技術趨勢、自身多年經驗，以及探討色彩管理對於當今影視工作者的重要性；現場更同步展出多款ProArt Display極致工藝，其中首次在台亮相的PA16USV可攜式螢幕，兼具4K UHD畫質和12G-SDI連接埠，能提升現場拍攝作業效率，讓創造力更上層樓！

華碩全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝表示，「藉由華碩最新研發的兩款AI應用程式：MuseTree、StoryCube，搭配ProArt全系列解決方案，可為專業創作者提供無限可能；尤其是螢幕，不僅確保色彩準確性和一致性，亦整合先進的Calman技術，將大幅優化工作流程，打造絕佳瀏覽體驗。」

NVIDIA台灣區業務協理邾亦為則提到，「很高興有機會攜手華碩，奠定良好夥伴關係，相信創意專業人士透過NVIDIA Studio平台、GeForce RTX 40系列顯示卡帶來的AI加速，加上由華碩高效能零組件架構而成的PBA(Powered by ASUS)主機，與ProArt Display系列螢幕的全方位助攻下，定能深刻感受令人無限驚豔的影像渲染速度、畫面穩定性，勢為其築夢踏實路途中不可或缺的最強後盾。」

Portrait Displays亞太區總經理Todd Gordon也指出，「作為全球色彩管理／顯示控制解決方案的領導廠商，十多年來一直與華碩維持緊密合作，在業界脫穎而出的ProArt旗下產品，除了符合Calman Verified色彩校準報告，另內建Calman Ready自動校準技術，以成就完美色準，協助多媒體內容創作者淋漓演繹各式創意靈感。」

而在去年二度摘下金馬獎的視效總監嚴振欽更強調，「華碩ProArt螢幕絕對是影像製作後期從業人員在追求一流視覺特效時的理想選擇；不論是解析、亮度、色彩一致性，或支援Dolby Vision HDR，都能輕鬆滿足Netflix製片上對於螢幕設備的嚴格需求，呈現更逼真、細膩且鮮艷的精彩畫面！」

PA16USV為ProArt Display系列可攜式螢幕的生力軍，其15.6吋顯示面板擁有4K UHD的超高解析，像素密度亦達282 PPI，再加上取得Calman認證的原廠預先校準(Delta E < 2)，以及100% sRGB和Rec.709廣色域，真實色彩，精準還原；此外，全新ProArt Display PA16USV還採用12G-SDI連接設計，並支援4K 60Hz無壓縮即時回放，非常適合拍攝現場使用；可調整角度的金屬支架與兩個三腳架鎖孔，隨時隨地都能提供最舒適自在的視覺饗宴，或是藉由VESA壁掛安裝，釋放更多工作空間，維持桌面整齊俐落。ProArt Display PA16USV預計Q4在台上市。