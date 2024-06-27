凌華 AI 邊緣伺服器 成功部署智慧製造

工業電腦大廠凌華（6166）27日宣布推出全新的AI 邊緣伺服器 MEC-AI7400 (AI Edge Server)系列，引領智慧製造，驅動 AI 革新數位轉型，實現生成式 AI與數位分身，融合現實與虛擬，開創未來新篇章。透過AI即時數據分析和智能決策，讓企業能夠在虛擬環境中模擬和測試生產流程，提前發現和解決潛在問題，降低成本並提高產品品質，大幅提升生產線的靈活性和應變能力，加速了數位轉型的步伐。

在當前的科技浪潮中，越來越多的AI（人工智慧）的應用運算正發生在Edge（邊緣）端。企業需要適合Edge端環境的硬體設備，以滿足即時數據處理和分析的需求，企業需要在廠內進行機密資訊的運算，確保數據不會外流，這些設備必須能夠應對不同於數據中心的挑戰。凌華科技發表最新的AI 邊緣伺服器 MEC-AI7400 (AI Edge Server)系列，可依應用需求搭配多種加速卡，彈性且多樣性的搭配組合能符合智慧製造應用的多種變化，包含GPU 卡、運動控制卡、IO卡、影像擷取卡等，並搭配防塵功能及短機箱設計，適合工廠和自動化環境。

凌華科技的AI邊緣伺服器 MEC-AI7400 (AI Edge Server)系列，在智慧製造應用方案提供了幾項優勢，第一，快速交付。保證可靠的供應和高品質的產品，助力專案按時推進，推動業務發展。第二，提供多樣化且靈活的產品組合。這些多元化的產品能夠滿足不同客戶的各種需求，並適應智慧製造中多變的要求。第三，完整解決方案。提供綜合解決方案，將凌華科技影像擷取卡、視覺/運動卡、GPU卡和伺服器整合為完整系統。

半導體檢測以及數位化轉型應用需要快速處理大量的數據與影像，以確保高效率的營運和精確的分析。這些應用對於數據處理速度、可靠性和精度有著極高的要求，進而支援即時決策和優化流程。此外。應用包含的AOI（自動光學檢測）及數位化轉型，如數據驅動的決策、AI和機器學習，包含數位分身 (Digital Twin)以及結合生成式 AI 和預測性 AI 的企業ChatGPT平台。結合自身的工業自動化解決方案，凌華科技已成功將 AI 應用部署於總部的自動化產線，大幅提升了生產力、整體設備效率 (OEE) 和直通率 (First Pass Yield, FPY)，並降低了 AOI 過篩機率 (overkill)，實現了全面的數位轉型，顯著提升了整體競爭力和市場反應能力。

這些應用的廣泛採用，將推動市場需求的不斷增長。凌華科技憑藉其在生產自動化領域的深耕多年，持續為客戶開發及提供企業數位化轉型和自動化升級的理想選擇，助力企業在激烈的市場競爭中脫穎而出。凌華科技致力於推動智慧製造的發展，包含應用生成式AI與數位分身技術，實現現實與虛擬的深度融合，開啟技術革新的新時代。