印度廠徵才性別歧視？鴻海5點聲明否認

路透社報導揭露鴻海印度廠徵才性別歧視，莫迪政府下令詳查。對此鴻海今天上午發布5點聲明，表示招募過程絕不會容忍任何歧視，否認對婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視。

路透社最近揭露，蘋果供應商鴻海在印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的工廠，拒絕讓已婚女性從事iPhone組裝工作。印度政府26日表示，已要求坦米爾那都邦當局呈交一份「詳細報告」。

鴻海的招聘仲介及人資消息人士接受路透社訪問時指出，家庭責任、懷孕和缺勤率較高，是當地鴻海工廠不僱用已婚女性的原因。

對此，鴻海今天發布5點聲明。首先，鴻海表示，維護全球各地員工福祉，是鴻海集團永續營運過程中，最優先的考量。鴻海僱用各種背景、性別、種族和婚姻狀況的求職者，並且在招募過程中，絕對不會容忍任何形式的歧視。當鴻海發現問題時會採取行動，提出改正措施，包括解除第三方人力招聘公司的合作關係。

其次，鴻海嚴正否認，對婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視指控。

第三，鴻海指出，集團是提供平等求職機會的企業，鴻海為合格的求職者，提供平等待遇，廣泛的工作職位和成就個人成長的機會，以及具有吸引力的薪酬等。鴻海表示，與廠區所在地的主管機關合作，確保所有招聘過程，符合當地標準，達到合法合規。

鴻海並說，在2022年，已啟動印度當地第三方人力公司盤查，發現有4家代理發布的徵才廣告，不符合鴻海的標準，當時立刻對外包人力公司採取糾正措施，並且撤下超過20張不符合標準的招募廣告。

最後，鴻海指出，在過去這段時間，鴻海在印度招聘的女性員工中，大約25%是已婚女性，鴻海也歡迎已婚女性在工作中，佩戴傳統的金屬飾品展現自我。