快訊

放9小時都沒問題！日業者曝「保冷袋」使用密技 效果更持久了

日圓兌美元跌至38年新低 投資人關注日本何時出手干預

日本新宿車站警察遭刺、摔倒昏迷！女子拿剪刀攻擊 手沾滿血

印度廠徵才性別歧視？鴻海5點聲明否認

中央社／ 台北27日電

路透社報導揭露鴻海印度廠徵才性別歧視，莫迪政府下令詳查。對此鴻海今天上午發布5點聲明，表示招募過程絕不會容忍任何歧視，否認對婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視。

路透社最近揭露，蘋果供應商鴻海在印度坦米爾那都邦（Tamil Nadu）的工廠，拒絕讓已婚女性從事iPhone組裝工作。印度政府26日表示，已要求坦米爾那都邦當局呈交一份「詳細報告」。

鴻海的招聘仲介及人資消息人士接受路透社訪問時指出，家庭責任、懷孕和缺勤率較高，是當地鴻海工廠不僱用已婚女性的原因。

對此，鴻海今天發布5點聲明。首先，鴻海表示，維護全球各地員工福祉，是鴻海集團永續營運過程中，最優先的考量。鴻海僱用各種背景、性別、種族和婚姻狀況的求職者，並且在招募過程中，絕對不會容忍任何形式的歧視。當鴻海發現問題時會採取行動，提出改正措施，包括解除第三方人力招聘公司的合作關係。

其次，鴻海嚴正否認，對婚姻狀況、性別、宗教或任何其他形式的就業歧視指控。

第三，鴻海指出，集團是提供平等求職機會的企業，鴻海為合格的求職者，提供平等待遇，廣泛的工作職位和成就個人成長的機會，以及具有吸引力的薪酬等。鴻海表示，與廠區所在地的主管機關合作，確保所有招聘過程，符合當地標準，達到合法合規。

鴻海並說，在2022年，已啟動印度當地第三方人力公司盤查，發現有4家代理發布的徵才廣告，不符合鴻海的標準，當時立刻對外包人力公司採取糾正措施，並且撤下超過20張不符合標準的招募廣告。

最後，鴻海指出，在過去這段時間，鴻海在印度招聘的女性員工中，大約25%是已婚女性，鴻海也歡迎已婚女性在工作中，佩戴傳統的金屬飾品展現自我。

印度 婚姻 性別歧視

延伸閱讀

蔣尚義：訊芯攻兩大特殊封裝 與鴻海密切合作

路透揭鴻海印度廠徵才性別歧視 莫迪政府下令詳查

印度總理莫迪連任 學者看好台印關係盼升級新南向政策

台印度MOU初審過關 附帶決議3個月內提直聘規畫

相關新聞

宇瞻推工業級 DRAM 模組強固型固定帶 瞄準邊緣 AI 應用

記憶體模組廠宇瞻（8271）宣布，推出創新的強固型固定帶，以快速便捷且有效的方式將DRAM模組牢固地安裝在頻繁震動的操作...

華碩 ProArt 最新可攜式螢幕 MeTec 精彩鉅獻

華碩（2357）近期受邀出席全台最大專業影視技術活動—MeTec(Media Technology Exhibition...

凌華 AI 邊緣伺服器 成功部署智慧製造

工業電腦大廠凌華（6166）27日宣布推出全新的AI 邊緣伺服器 MEC-AI7400 (AI Edge Server)...

眾達股東會／董座：AI 讓市場需求「迅猛暴增」效益最快下半年顯現

光通訊模組廠眾達-KY（4977）27日召開股東會，面對AI人工智慧題材帶來的強勁趨勢，董事長陳靖仁坦言，市場對AI方面...

眾達股東會／算力問題已解決！董座：產業下個重點為「連結力」

光通訊模組廠眾達-KY（4977）27日召開股東會，面對AI題材掀起的熱潮，董事長陳靖仁指出，旗下的產品雖然前期研發時間...

台勝科股東會／林健男：第2季業績比首季略增 下半年將優於上半年

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）於27日召開股東會，董事長林健男於致詞時表示，第2季表現將比首季略有成長，下半年又優於上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。