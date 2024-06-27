眾達股東會／董座：AI 讓市場需求「迅猛暴增」效益最快下半年顯現

光通訊模組廠眾達-KY（4977）27日召開股東會，面對AI人工智慧題材帶來的強勁趨勢，董事長陳靖仁坦言，市場對AI方面的需求，自己從去年第四季起，就有很明顯的感受，事實上自從去年黃仁勳5月來台後，市場在這方面的需求，就有「迅猛的暴增」，這也讓整個交換器市場，在很短的時間內就產生非常快速的翻轉。

受惠AI狂潮的來臨，市場上有關AI領域的多項題材都受到關注，其中，包括高性能計算和數據中心環境的「矽光子技術」以及算力之間的「連結器」領域都同步受到矚目，隨著國際大廠先後推出 800G 產品，以及 AI 及雲端應用需求爆發，800G 規格也為企業進入市場大幅加速；而陳靖仁表示，旗下400G、800G等產品，雖開發時間較長，但也終於在最近成功獲得認証，而自己也希望這方面會在2025年帶來更很好的效益。

針對市場展望，陳靖仁透露，其實AI方面的產品，最主要的好處，就是比較容易被大家發現，並且目前的產品整體效能也比較好，整體而言自己對下半年比較樂觀，他透露，現在的主要需求都是在AI，目前對算力的需求很大，但算力大部分問題都已經被解決，而市場下個重點為「連結力」，並且是光的連結力。