眾達股東會／算力問題已解決！董座：產業下個重點為「連結力」
光通訊模組廠眾達-KY（4977）27日召開股東會，面對AI題材掀起的熱潮，董事長陳靖仁指出，旗下的產品雖然前期研發時間比較長，但現在都已陸續獲得認證，整體而言自己對下半年比較樂觀，他透露，現在的主要需求都是在AI，目前對算力的需求很大，但算力大部分問題都已經被解決，而市場下個重點為「連結力」，並且是光的連結力。
陳靖仁表示，在AI浪潮的席捲下，算力需求變得很強勁，而在GPU、CPU間最核心的串連，一定都是「光連結」，因此自己認為下一個產業重點一定就是「連結力」，不過這方面的研發時間比較長，幸好眾達都已完成投入，較其他業者而言，更具有競爭優勢，而自己的看法仍維持跟上次法說（去年）一樣，整個市場從各個技術發展來看，都是合理且合估。
面對媒體詢問是否會有導入疑慮？陳靖仁直言，之前比較困難的點是在交換器的IC，不過現在已經被解決掉了，而目前要努力的地方可能為DR電路的改善，不過整體技術已經很接近了，大致上都沒有問題，也可以配合客戶需求。至於實質效益何時可以顯現？他坦言，任何改變都是巨大的，因此產業也需要有時間適應、接受，自己在第四季也會再跟大家報告。
至於市場接受程度，陳靖仁表示，自己不敢講說太快速，但如果市場上各家指標業者們的接受度高、就會很快，不過這個題材的發展還太新，細項方面不同市場的需求不同，可能還需要做些調整，不過眾達的財務狀況在同業之中，已算是非常好的，自己預期下半年會更好，實際表現應該會以「逐月好」的方式呈現，但單看市場需求，是可以比較樂觀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言