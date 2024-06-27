眾達股東會／算力問題已解決！董座：產業下個重點為「連結力」

光通訊模組廠眾達-KY（4977）27日召開股東會，面對AI題材掀起的熱潮，董事長陳靖仁指出，旗下的產品雖然前期研發時間比較長，但現在都已陸續獲得認證，整體而言自己對下半年比較樂觀，他透露，現在的主要需求都是在AI，目前對算力的需求很大，但算力大部分問題都已經被解決，而市場下個重點為「連結力」，並且是光的連結力。

陳靖仁表示，在AI浪潮的席捲下，算力需求變得很強勁，而在GPU、CPU間最核心的串連，一定都是「光連結」，因此自己認為下一個產業重點一定就是「連結力」，不過這方面的研發時間比較長，幸好眾達都已完成投入，較其他業者而言，更具有競爭優勢，而自己的看法仍維持跟上次法說（去年）一樣，整個市場從各個技術發展來看，都是合理且合估。

面對媒體詢問是否會有導入疑慮？陳靖仁直言，之前比較困難的點是在交換器的IC，不過現在已經被解決掉了，而目前要努力的地方可能為DR電路的改善，不過整體技術已經很接近了，大致上都沒有問題，也可以配合客戶需求。至於實質效益何時可以顯現？他坦言，任何改變都是巨大的，因此產業也需要有時間適應、接受，自己在第四季也會再跟大家報告。