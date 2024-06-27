美光營運展望無驚喜 記憶體族群股價下挫

記憶體廠美光（Micron）營運展望大致符合市場預期，盤後股價重挫逾8%，連帶影響南亞科等記憶體廠股價紛紛走跌。

美光盤後公布2024會計年度第3季營運結果及第4季展望。受惠人工智慧（AI）需求快速成長，及產業供需情況持續改善，美光第3季態隨機存取記憶體（DRAM）及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）產品銷售量價齊揚，推升營收攀高至68億美元，季增17%，年增82%。

美光毛利率28%，達成原訂25%至28%的高標，淨利7.02億美元，每股純益0.62美元，超越原訂的0.38至0.52美元目標。

美光預估，2024會計年度第4季營收將約74億至78億美元，毛利率33.5%至35.5%，每股純益約1至1.16美元，大致符合市場預期。

美光盤後股價重挫逾8%，連帶影響南亞科等記憶體廠今天股價走跌。南亞科盤中達66.7元，下跌1.8元，跌幅約2.62%；華邦電下探25元，下挫0.4元，跌幅約1.57%。