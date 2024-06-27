台勝科股東會／林健男：第2季業績比首季略增 下半年將優於上半年
半導體矽晶圓廠台勝科（3532）於27日召開股東會，董事長林健男於致詞時表示，第2季表現將比首季略有成長，下半年又優於上半年。
林健男指出，去年半導體市場需求下滑，但台勝科受惠於客戶履行長約，且汽車、工業電子與生成式AI 需求增長，且公司藉由擴大 AI應用、高度自動化與製程改善，並隨市場變化採取靈活銷售策略。
展望今年，林健男提到，第1季受車用、手機及電腦市場需求疲弱影響，客戶拉貨意願較為保守。第2季受惠AI影響，電腦與手機需求回升，客戶端開始出現庫存去化現象，供應鏈壓力也有所緩解，預期第2季業績表現將比第1季略有成長。
展望下半年，隨著 AI 相關的先進製程及高效能運算 PC需求強勁、帶動HBM記憶體需求增加， 林健男預估下半年業績將比上半年來得好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言