台勝科股東會／林健男：第2季業績比首季略增 下半年將優於上半年

半導體矽晶圓廠台勝科（3532）於27日召開股東會，董事長林健男於致詞時表示，第2季表現將比首季略有成長，下半年又優於上半年。

林健男指出，去年半導體市場需求下滑，但台勝科受惠於客戶履行長約，且汽車、工業電子與生成式AI 需求增長，且公司藉由擴大 AI應用、高度自動化與製程改善，並隨市場變化採取靈活銷售策略。

展望今年，林健男提到，第1季受車用、手機及電腦市場需求疲弱影響，客戶拉貨意願較為保守。第2季受惠AI影響，電腦與手機需求回升，客戶端開始出現庫存去化現象，供應鏈壓力也有所緩解，預期第2季業績表現將比第1季略有成長。

展望下半年，隨著 AI 相關的先進製程及高效能運算 PC需求強勁、帶動HBM記憶體需求增加， 林健男預估下半年業績將比上半年來得好。