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緯創 AI 大本營第3季完工 董座：市場需求大、產能要再擴

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創新竹營運總部。記者吳康瑋／攝影
緯創新竹營運總部。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）新竹全球營運總部，最快將在第3季完工，集團最核心的AI技術發展及產線營運，都將移至最新的全球營運總部來負責，且新總部也將作為集團旗下最重要的「智慧製造示範區」，同時配合竹科、湖口等廠區，一起增添產能、擴大產值和提升就業機會。展望未來，董事長林憲銘日前也在股東會透露，公司目前還在繼續成長，並且在各產品面上的需求，都還是非常的大，這也意味產能也需要繼續擴增。

據悉，緯創近年被外界視為「2024 AI伺服器市場最大贏家」，而其主要產能就位於「新竹地區」，而這2年來為支應持續成長的龐大市場需求，公司除了瞄準旗下新竹三座廠區，先後啟動多次的擴廠、擴產計劃，更再以新台幣31億元的巨額資金，在竹北規劃建造全新的「ＡI智慧園區」暨全球營運總部，預計最快在今年第三季就能完工。

根據規劃，新總部將包括AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心，以及全球運營人才育成單位，且未來也將一肩扛起旗下「AI人工智慧」等最新技術的營運及發展，將涵蓋內容包括AI人工智慧和5G通信網路的研發中心及智慧工廠，未來緯創所有最先進、最高階產品都會由這裡來研發製造，配合在竹科、湖口的各廠區，一起擴大產值和就業機會，期待與AI智慧園區其他廠商共同合作，把新竹縣打造為AI智慧城市。

面對新竹總部的新建狀況及未來規劃，董事長林憲銘也透露，團隊目前初步規劃將把集團營運模式朝「多總部」來調整。他表示，目前於政府所登記的總部現址，是位在新竹科學園區內的「新安廠」，不過等到竹北新總部大樓完工啟用後，集團則預計把竹北新廠區列為最新的集團總部位址，同步向政府更改總部登記地址。

林憲銘指出，竹北蓋建的全新的總部大樓，有很大的辦公區域，不僅比較具有規模、也是最現代化的總部，而團隊將會將其作為集團「智慧製造示範區」，並將在政府登記的總部位置，也跟著移到竹北，不過台北仍然是營運的指揮中心，事實上，隨著竹北新廠、總部的加入，未來緯創在台灣會有比較多的空間、可以去衝刺。

緯創新竹營運總部。記者吳康瑋／攝影
緯創新竹營運總部。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影
緯創董事長林憲銘。記者吳康瑋／攝影

AI 竹科 緯創

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