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緯創新總部將完工 加速「建置鏈路」、進場前最後一關

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創新總部即將完工。記者吳康瑋／攝影
緯創新總部即將完工。記者吳康瑋／攝影

AI伺服器市場需求升溫，台鏈代工廠為滿足市場所需，也紛紛對旗下各廠區規劃多項產能擴充計畫，代工大廠緯創（3231）由於通吃AI三巨頭的龐大訂單，因此被稱為「伺服器市場最大贏家」，而旗下特地選在竹北地區，斥資31億元新建的全球營運總部大樓，近日則傳出即將完工，已步入最後一關，來到「網路鏈路建置」、「光纖鏈路建置」的環節，最快將在本季完工啟用。

事實上，緯創近年為因應不斷湧入的大筆訂單，以及持續增加的市場需求，除對新竹三座廠區陸續擴廠外，還在竹北砸下約31億元的巨額資金，打造「ＡI智慧園區」暨全球營運總部，而團隊也預計規劃由新竹地區的最新產線，來負責扛下「高毛利AI伺服器基板」以及系統組裝等重則大任，而近日市場傳出，該廠區已步入完工前最後一階段，並與負責工程的團隊積極進行工程會勘與進場前的前置作業，以及協調進程安排。

根據緯創於新竹AI智慧園區的營運規劃，將包括AI、5G、伺服器研發中心、5G智慧工廠、數位能力中心，以及全球運營人才育成總部，未來建物將符合黃金級智慧建築、黃金級台灣綠建築，以及LEED黃金級智慧綠建築標準，建築外牆將建置大型LED巨幕，攜手新竹縣政府，共同致力於打造AI智慧園區，目標成為產業的新創基地。

緯創近年不僅手握輝達GPU基板代工大單，更入手CSP雲端服務供應商的伺服器訂單，因此獲得市場法人的頻頻按讚。而緯創資通總經理林建勳也特地感謝新竹縣府對緯創團隊的協助，讓其以最快的速度走完法規程序、迅速取得建照。緯創這次在新竹地區進行多項建案，除了成功在竹北打造出符合國際潮流的LEED黃金級智慧綠建築（總部大樓），也在竹科附近建立「智慧工廠」，未來將成為旗下一大重點產能。

據悉，緯創將利用企業專網應用於智慧工廠多項重點項目，包括 AGV 無人搬運車、AMR 自主移動機器人、AI 瑕疵檢測、AI 人因工程、AIoT 產線智慧調參、MR 混合實境等，並透過 5G 低延遲特性，結合產線自動化、人工智慧與雲端運算能力，協助工廠端降低製程不良率及改善生產效能，一併提升設備稼動率、製程平衡率等重要指標效益。

緯創新總部即將完工。記者吳康瑋／攝影
緯創新總部即將完工。記者吳康瑋／攝影
緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影
緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影

AI 伺服器 緯創

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